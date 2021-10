Corea del Norte lanzó el martes un misil submarino en medio de tensiones con EE.UU.

Posiblemente sea la demostración más significativa del poderío militar de Corea del Norte desde que asumió el presidente Joe Biden

El lanzamiento se produjo horas después de que EE. UU. reafirmó su oferta de reanudar la diplomacia sobre el programa de armas nucleares de Corea del Norte.

Corea del Norte lanzó este martes al menos un misil balístico al mar en lo que el ejército de Corea del Sur describió como un arma probablemente diseñada para lanzamientos desde submarinos, lo que posiblemente sea la demostración más significativa del poderío militar de Corea del Norte desde que Joe Biden asumió la presidencia de EE. UU.

El lanzamiento se produjo horas después de que EE. UU. reafirmara su oferta de reanudar la diplomacia sobre el programa de armas nucleares de Corea del Norte. Subrayó cómo el Norte continúa expandiendo sus capacidades militares en medio de una pausa en la diplomacia.

Corea del Norte lanza misil submarino

El Estado Mayor Conjunto del Sur dijo en un comunicado que detectó al Norte disparando un misil balístico de corto alcance que creía que era un misil balístico lanzado desde un submarino desde aguas cercanas al puerto oriental de Sinpo, y que los militares de Corea del Sur y Estados Unidos estaban analizando de cerca el lanzamiento.

El ejército de Corea del Sur dijo que el lanzamiento se realizó en el mar, pero no especificó si fue disparado desde un barco sumergido bajo el agua o desde otra plataforma de lanzamiento sobre la superficie del mar, informó The Associated Press.