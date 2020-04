Corea del Norte niega que Kim le haya enviado carta a Trump

Corea del Norte calificó el domingo de “infundado” el comentario del presidente Donald Trump de que recientemente recibió una “agradable nota” del líder norcoreano Kim Jong Un, según reseñó The Associated Press.

Durante su informe de prensa sobre la pandemia de coronavirus, Trump dijo el sábado: “Recibí una agradable nota de él recientemente. Fue una nota agradable. Creo que estamos bien”.

El presidente también defendió la actualmente estancada diplomacia nuclear con Kim, señalando que Estados Unidos habría entrado en guerra con Corea del Norte si él no hubiera ganado las elecciones.

El ministerio del Exterior de Corea del Norte dijo en un comunicado que “el liderazgo supremo” no ha enviado recientemente ninguna carta a Trump.

