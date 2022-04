Sí las noticias sobre Rusia y Ucrania no fuera suficientes para causar tensión, en pleno domingo de pascua se dio a conocer una noticia que ha preocupado a más de una personas, debido a que se trata de Corea del Norte y las armas que está fabricando. No es la primera vez en este año que la nación sorprende al mundo, pero sigue generando el temor de un próximo ataque.

Una de las naciones más preocupadas ha sido Corea del Sur, quien mantiene un estricto control de supervisión hacia Corea del Norte y teme verse afectada por las acciones de la nación vecina. Desde que inició el año, Corea del Norte no ha dudado en demostrar su poder a través del armamento que prueba y por supuesto, en las fotografías y videos que publica hacia el exterior.

La actividad de prueba más reciente se produjo en medio de preocupaciones de que Corea del Norte pueda realizar pronto una provocación más grande, como una prueba de explosivo nuclear, en un esfuerzo por expandir el arsenal nuclear del país y aumentar la presión sobre sus rivales en medio de una diplomacia estancada, informó The Associated Press.

En las imágenes que se difundieron, se muestra como el líder Kim Jong Un está rodeado de más soldados quienes supervisan el lanzamiento y están al pendientes de las armas que se están probando. La sonrisa en el rostro del líder, sugiera que la prueba salió exitosa a lo esperado y que fue un buen lanzamiento; los detalles sobre el arma, no dejan de preocupar al exterior.

La Agencia Central de Noticias de Corea dijo que el líder Kim Jong Un observó el lanzamiento, que dijo reforzaría la operación efectiva de las fuerzas nucleares tácticas del país y la potencia de fuego de su cuerpo de artillería de largo alcance, aseguró The Associated Press. En cada una de las ocasiones donde se han probado armas de largo alcance, el líder de la nación está presente supervisando las acciones que se realizan.

Corea del Norte arma: ¿Un peligro constante?

El despacho sugirió que el arma probada probablemente sea capaz de transportar una ojiva nuclear, pero KCNA no dio más detalles. Tampoco dijo cuándo y dónde ocurrió el lanzamiento, indicó The Associated Press. La información sobre el armamento sigue siendo escasa pero, se conoce que los ejercicios militares probablemente continuarán para demostrar el poder de la nación en torno a su armamento.

Por otra parte, se dio a conocer que el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo en un comunicado el domingo que había detectado dos lanzamientos de proyectiles desde la ciudad costera de Hamhung, en el este del Norte, el sábado por la noche e informó The Associated Press. Las armas que se han probado, siguen causando la tensión de los líderes y funcionarios quienes temen un conflicto mayor en medio de los sucesos que están ocurriendo en Ucrania y Rusia.