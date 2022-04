Resulta que en una parte de la charla, Christian Nodal se atrevió a hacerle una propuesta inesperada a la ex de Toni Costa y ella accedió muy emocionada, pero no sin antes, consultarlo con su motivo de vida: su hija Alaïa, con quien hasta tuvo que hablar por teléfono para consultar la decisión y pedirle permiso.

La propuesta ¿indecorosa? del ex de Belinda a la conductora de ‘Hoy Día’

Ataviado con unos lentes negros, una camisa a varios tonos amarillo y rojo, y un pantalón negro, Christian Nodal entabló una charla con Adamari López quien muy cómoda, accedió a la propuesta del ex de Belinda: realizarse un tatuaje que significara mucho para ella, por lo que tuvo que hablarle a Alaïa para consultar la decisión.

“Tú me pidieras a mi, algo que yo, no estoy tan convencida de hacerlo pero que me gustaría que me lo hicieras tú”, comenzó diciendo Adamari López, para después el intérprete de ‘Adiós Amor’ añadir: “Bueno, pues vamos a hacerte un tatuaje”, y la conductora de Hoy Día dijo que quería algo con significado.