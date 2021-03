Copian estilo de Emma Coronel en los mercados mexicanos

Vargas agregó que son muchas las chicas del barrio de Tepito que buscan vestirse como Emma Coronel, con un look más sofisticado.

Sí, Emma Coronel está de moda y es que resulta que son muchas las damas que tratan de imitar los looks de la esposa de ‘El Chapo’ Guzmán.

La noticia fue publicada en el Instagram del programa Al Rojo Vivo , pero no fue bien recibida por los seguidores de la cuenta.

En las redes sociales del programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, se presenta este revelador audio de poco menos de dos minutos, donde se distingue claramente la voz de Emma Coronel.

“Así le pasó a mi familia”: Emma Coronel

“Miedo de estar en la cárcel no porque yo no he cometido ningún delito. Créeme que yo ya estuviera aquí (Estados Unidos) o allá (México) detenida si tuvieran pruebas de mí, de los testimonios que sacaron a relucir”, le dijo la esposa del Chapo al periodista J. Jesús Esquivel en febrero de 2019 en Nueva York.

Las palabras de la modelo mexicana, de 31 años de edad, fueron publicadas en el libro El juicio, crónica del caída del Chapo, del sello Grijalbo Editorial Penguin Random House.

En esta entrevista, confesó tener miedo a ser detenida, más que nada del momento en que eso ocurriera y de que estuviera acompañada de sus hijas, Emali Guadalupe y María Joaquina.

“O que nos pudieran golpear para que les diga lo que ellos quieren que les diga porque así le pasó a mi familia. Mi hermano fue torturado para que contestara lo que ellos querían, la Marina en México”.

Emma Coronel insistió en que, más que miedo a estar encarcelada, tenía más miedo a ser torturada para declarar sobre algo que ella no hizo y que violaran sus derechos.

PARA ESCUCHAR EL AUDIO INÉDITO HAGA CLICK AQUÍ