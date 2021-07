El dominio del cuadro dirigido por el Tata Martino dominó los primeros 45 minutos sin darle el balón a los contrarios, y fue al minuto 31 donde Jonathan Dos Santos aprovecha un rebote y de volea coloca el segundo en el marcador. Al 38 Corona manda un centro espectacular y Orbelín Pineda no perdona con un remate de cabeza imposible de detener.

Mientras que el naturalizado Rogelio Funes Mori y Orbelín Pineda comandaron el ataque mexicano. Por su parte Honduras no pudo contar con su mejor 11, por lo cual arrancó con: López en la portería, Leverón, Álvarez, Figueroa, Rodríguez en la defensa, López, Flores, Acosta, Santos, López en la media cancha y un solo delantero que fue Bengston .

Pero no fueron los únicos, ya que anteriormente ya habían reportado otros casos similares de contagio, lo cual provoco que el equipo catrácho llegara mermado en cuestión de números de jugadores. En total fueron 7 casos los que se presentaron del famoso virus en esta selección.

Todo parece indicar que el coronavirus no ha cesado, ya que la selección hondureña se vio afectado por esta enfermedad, al reportar antes del encuentro tres casos positivos en jugadores claves. Félix Crisanto, Juan Delgado y Walter Martínez fueron los futbolistas que causaron baja en este certamen, según ESPN.

Copa Oro México Honduras: Las lesiones también afectaron a Honduras

No solamente el coronavirus afecto a la selección de Honduras, sino que las lesiones también se hicieron presentes en los jugadores que disputarían este partido en contra de México. Albert Elis, Ever Alvarado y Michael Chirinos fueron los atletas que no pudieron estar debido a la lesión que tuvieron en la fase de grupos.

También se agregan a la lista Romell Quioto y Maynor Figueroa, quienes en el último momento presentaron molestias y no fueron tomados en cuenta para participar en estos cuartos de final de la Copa Oro. Cabe recordar que Honduras llegó a estas instancias luego de quedar en segundo lugar en la fase de grupos con seis puntos.