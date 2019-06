Página

Encuentra aquí los horarios y canales de transmisión de la Copa América 2019

Te traemos toda la acción correspondiente al 16 de junio

¿Dónde ver los partidos de cada grupo?

La Copa América 2019 dará inicio el 14 de junio con el encuentro inaugural entre el anfitrión, Brasil, y la selección de Bolivia en el Estadio Cicero Pompeu de Toledo (también conocido como Estadio Morumbi) a las 19:30 horas, donde los brasileños entrarán al terreno de juego dispuestos a dejarlo todo para comenzar con el pie derecho en su propia casa.

El 16 de junio se disputarán cuatro selecciones en la copa américa 2019, los primeros lugares de los grupos B y C: Uruguay, Ecuador, Paraguay y Catar; los dos primeros estarán iniciando las actividades del grupo C, mientras que los dos últimos tratarán de iniciar con un triunfo para no verse rezagados en el grupo B.

Cabe resaltar que uno de las selecciones que más estarán en la mira es la asiática, ya que será la primera vez que participará en un torneo de esta región, y sus seleccionados conforman un equipo diverso proveniente de diferentes países, aunque la mayoría de ellos juega en equipos de ese continente.