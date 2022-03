Convoy militar ruso de 64 kilómetros se acerca a la capital ucraniana

Una enorme explosión sacudió el edificio de la Administración Estatal Regional a primera hora del martes, según los videos compartidos en las redes sociales y los funcionarios ucranianos. Los Servicios Estatales de Emergencia de Ucrania dijeron que fue causada por un ataque aéreo ruso sobre la ciudad, que tiene una población de alrededor de 1,5 millones de habitantes, y que había dejado al menos seis personas heridas. NBC News no pudo verificar de forma independiente esas afirmaciones.

Moscú también ha incrementado el uso de artillería al norte de Kiev y en los alrededores de Kharkiv y Chernihiv, según la actualización publicada en Twitter. “Rusia no ha conseguido controlar el espacio aéreo sobre Ucrania, por lo que ha pasado a realizar operaciones nocturnas en un intento de reducir sus pérdidas”, señaló.

“Hemos podido ver la sincronización de los bombardeos con el proceso de negociación. Creo que de esta forma tan poco sofisticada Rusia está tratando de presionar. Las negociaciones justas pueden ser cuando una parte no golpea a la otra con artillería de misiles en el momento de las negociaciones”, expresó Zelenskyy, según el reporte de NBC News.

Decenas de soldados ucranianos mueren por bombardeo ruso

Más de 70 soldados ucranianos murieron el domingo después de que la artillería rusa atacara una base militar en Okhtyrka, una ciudad entre Kharkiv y Kyiv, escribió el jefe de la región en Telegram. Dmytro Zhyvytskyy publicó fotografías del caparazón carbonizado de un edificio de cuatro pisos mientras rescatistas buscaban entre los escombros.

En una publicación posterior de Facebook, dijo que muchos soldados rusos y algunos residentes locales también murieron durante los combates. Sin embargo, el informe no pudo ser confirmado de inmediato por la agencia The Associated Press.