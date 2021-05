The Washington Post divulgó que los miembros de este gran jurado fueron llamados recientemente y detalló además que dispondrán de un periodo de seis meses , tiempo durante el cual se reunirán tres veces por semana.

Finalmente, el expresidente Donald Trump rompe el silencio luego de las acusaciones en contra de sus empresas y asegura que este caso penal no es más que una “cacería de brujas” de los demócratas porque no quieren que se postule nuevamente a la presidencia.

Por su parte, el expresidente poco tardó en responder asegurando que esta acción corresponde con una campaña de la fiscal James, que quería destituirlo de su puesto como presidente incluso desde antes de ser elegida para liderar la fiscalía; pero eso no era todo lo que él tenía para decir.

Una larga lista de acusaciones

En un extenso comunicado que publicó en su página web From the Desk of Donald J. Trump, el expresidente dijo que ha sido víctima de una larga lista de investigaciones y hasta las enumeró, para destacar que hay quienes solo buscan “desesperadamente un delito”.

He estado “bajo investigación desde el momento en que bajé las escaleras mecánicas hace 5 años y medio, incluido el falso engaño Rusia Rusia Rusia, la caza de brujas de Mueller de 2 años, 48 ​​millones de dólares, sin colusión, engaño de acusación # 1, engaño de acusación # 2, y otros”, empezó recordando Trump antes de referirse a las actuales acusaciones en contra de sus empresas.