El presidente Trump amenazó con trasladar la Convención Nacional Republicana de Carolina del Norte a otro estado si no garantizaban el aforo completo

Trump exigió “una respuesta inmediata del gobernador sobre si se permitirá o no el llenar el aforo completo”

Trump se ha mostrado ansioso por reiniciar la actividad en el país después de semanas de confinamiento

El presidente, Donald Trump, amenazó este Memorial Day con trasladar la Convención Nacional Republicana de Carolina del Norte de agosto a otro estado del país a menos que se “garantice” la asistencia masiva pese a la preocupación por la pandemia del coronavirus, reseñó la agencia Efe.

“Amo al gran estado de Carolina del Norte, tanto que he insistido en celebrar la Convención Nacional Republicana en Charlotte a final de agosto”. Desafortunadamente, el gobernador demócrata Roy Coooper todavía está en modo reclusión y es incapaz de asegurar que se nos permitirá una asistencia completa al estadio”, dijo Trump en su cuenta de Twitter.

I love the Great State of North Carolina, so much so that I insisted on having the Republican National Convention in Charlotte at the end of August. Unfortunately, Democrat Governor, @RoyCooperNC is still in Shutdown mood & unable to guarantee that by August we will be allowed… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2020

La convención republicana, el gran evento en el que el partido escoge a su candidato para las elecciones presidenciales de noviembre y que congrega a decenas de miles de asistentes, tiene prevista su celebración en Charlotte del 24 al 27 de agosto.

Trump exigió “una respuesta inmediata del gobernador sobre si se permitirá o no el llenar el aforo completo”.

“Si no, nos veremos forzados de mala gana a encontrar, con todos los empleos y desarrollo económico que ofrece, a otro lugar para la Convención Nacional Republicana”, indicó.

…full attendance in the Arena. In other words, we would be spending millions of dollars building the Arena to a very high standard without even knowing if the Democrat Governor would allow the Republican Party to fully occupy the space. Plans are being…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2020

Carolina del Norte, considerado uno de los estados claves para obtener la victoria electoral, fue ganado en 2016 por el actual presidente por un estrecho margen frente a su entonces rival, la demócrata Hillary Clinton.

Trump se ha mostrado ansioso por reiniciar la actividad en el país después de semanas de confinamiento y restricciones a la movilidad para tratar de contener la expansión del virus, en contra de los llamados a la prudencia expresados por los profesionales sanitarios.

Los Centros de Control de Enfermedades (CDC) publicaron la semana pasada directrices para el proceso de reapertura en las que levantan algunas de las medidas de reclusión pero desaconsejan la celebración de eventos masivos.

Los demócratas anunciaron hace unas semanas que retrasaban su convención prevista en Milwaukee (Wisconsin) de julio a mediados de agosto ante la expansión del coronavirus, que ha dejado ya casi 100.000 muertos y más de 1,6 millones de contagiados en EEUU.

Asimismo, apuntaron que contemplan como posible escenario la celebración del evento, donde se prevé la nominación formal como candidato del exvicepresidente Joe Biden, en un formato reducido con participación virtual.

Por otro lado, el presidente Trump participará en la ceremonia de colocación de coronas este el lunes por la mañana en la Tumba del Soldado Desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington en Virginia por motivo del Memorial Day, según reportó Boston 25 News.

El vicepresidente Mike Pence, el secretario de Defensa Mark Esper y el presidente del Estado Mayor Conjunto del Ejército, general Mark Milley, también están programados para participar.

Trump a votantes: Confíen en mí, la economía se recuperará

El presidente Trump tiene una nueva promesa de cara a las elecciones de noviembre: Confíen en mí.

En una época en que la economía enfrenta su peor recesión en un siglo, con más de 38 millones de desempleados, Trump habla cada vez con mayor frecuencia de una futura recuperación que probablemente no se materialice hasta después de las elecciones de noviembre. El presidente les está pidiendo a los votantes que miren más allá del dolor que se resiente en todo el país y le den otros cuatro años de mandato con base en la promesa de una recuperación económica en 2021, reseñó The Associated Press.