Contaron mal a los hispanos en el Censo de 2020 en EEUU

En cambio, contaron de más a la población blanca no hispana que reside en Estados Unidos. En 2012, el conteo arrojó un 0,83 % por encima, lo que es “estadísticamente diferente” al conteo superior de comunidad blanca no hispana de 1,64 %. que registraron en 2020, informó EFE.

El caso de la comunidad hispana llamó poderosamente la atención porque la diferencia de 1,54% en 2010 a 4,99% en 2020 es un salto importante en las estadísticas. Esto no ocurrió, por ejemplo, con la población afroamericana, que pasó de una diferencia de 2,06 % en 2010 a 3,3 % en 2020.

Según la Oficina del Censo, además de la comunidad latina, también fueron mal contados la población afroamericana, los nativos indígenas y los que se catalogaron a sí mismos como de ‘otra raza’. Por el contrario, contaron de más a la población blanca no hispana y a los asiáticos.

Piden un “conteo justo y preciso”

Este jueves, The Leadership Conference on Civil and Human Rights, lamentó que todavía persistiera un “conteo irregular a la baja para las comunidades negras e hispanas, las poblaciones de indígenas americanos y los nativos de Alaska que viven en reservas, y los niños”.

La coalición de derechos civiles y humanos, que es la más antigua, grande y diversa del país, pidió al Congreso estadounidense “garantizar que la Oficina del Censo tenga los recursos para realizar las actividades de investigación y planificación necesarias para un conteo justo y preciso”.