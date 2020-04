Contagiar coronavirus Walmart: Hispana buscada por amenaza terrorista

Lorraine Madariaga, una muchacha de 18 años de Texas, amenazó con propagar el coronavirus en un Walmart el pasado sábado, ahora podría enfrentar cargos criminales.

La policía de Carrollton dijo en un tuit el domingo que Maradiaga afirmó haber dado positivo por COVID-19. Ahora la buscan para poder acusarla de amenaza terrorista.

En un tuit de seguimiento, la policía dijo que “no tienen confirmación de que Maradiaga sea realmente una amenaza para la salud pública. Sin embargo, estamos tomando muy en serio sus acciones en las redes sociales”.

We have identified the woman seen on social media claiming to be COVID-19 positive as 18-year-old Lorraine Maradiaga and are charging her with Terroristic Threat, Texas Penal Code 22.07.

We have not located her yet. Tips: (972) 466-3333 or [email protected] pic.twitter.com/KySDDXL2RH

— Carrollton TX Police (@CarrolltonTXPD) April 5, 2020