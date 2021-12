Consulado en alerta extrema por contagios de COVID

“Nosotros madrugamos desde Carolina del Sur y traíamos justo el dinero que íbamos a pagar por los pasaportes, pero al llegar acá nos tocó desembolsar otros 200 dólares extra (por cuatro pruebas de COVID). Es injusto. Nos están robando y el consulado está de acuerdo con ellos porque de aquí nos mandaron para esa carpa”, declaró uno de los denunciantes que prefirió no identificarse por temor a que fueran a cancelarle sus citas.

A los centroamericanos que llegaron para renovar u obtener su pasaporte por primera vez, sacar la matrícula consular o algún tipo de poder, no les quedó de otra que salir corriendo a realizarle el examen a una carpa que una clínica local había montado casualmente, a solo unos metros de la misión diplomática.

De paso, se quejaron de que una vez adentro, los tratan de manera prepotente y que incluso de manera arbitraria, les posponían sus citas sin darles un argumento válido. “Uno pierde su día de trabajo y no es justo que al llegar acá lo miren a uno como que a mendigarles algo viene. Deberían respetarnos”, explicó otro usuario.

Algunos de los clientes del consulado aseguraron que habían tardado hasta meses para conseguir una cita para sus trámites y un par de ellos dijeron que hasta les habían pagado a terceras partes para que les concedieran dichas citas. Por ende, no querían arriesgarse a perderlas, así es que no tuvieron más remedio que pagar los $50 por la prueba de COVID.

“Es por la seguridad de todos.Tenemos varios empleados contagiados ahora mismo. Estamos trabajando con menos de la mitad del personal y no queremos seguir arriesgando a los que están bien”, declaró Williams a este medio. En dicha conversación quedó en evidencia que ella misma está muy afectada de salud.

“No tenemos nada que ver con ellos”

De acuerdo con Williams, la queja de los usuarios de que estaban de acuerdo con la clínica aledaña para cobrar por las pruebas de COVID no tiene ningún tipo de fundamentos. “Nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Casualmente están ellos acá mismo, pero no sabemos ni quienes son”, aseguró la diplomática.

Por consiguiente, también se desvinculó por completo sobre la posibilidad de que ellos estuvieran percibiendo algún tipo de lucro por esta situación. “La gente puede ya traer la prueba de cualquier otro lado o ir a donde ellos quieran, no necesariamente ahí”, recalcó Williams a MundoHispánico.