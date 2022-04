Muchos residentes de la ciudad de 26 millones han estado confinados en sus hogares hasta por tres semanas mientras China mantiene su estrategia “cero-COVID” de manejar brotes con aislamiento estricto y pruebas masivas, informó la agencia de noticias The Associated Press.

En un primer momento no estaba claro cuántas personas habían podido salir. El gobierno dijo que también reabrirían algunos mercados y farmacias. Las autoridades de Shanghai dicen que han asegurado los suministros diarios para los residentes, luego de las quejas sobre las entregas de alimentos y otras necesidades que no están disponibles o son inadecuadas para la demanda.

Gobierno chino cede ante presiones

El gobierno redujo las restricciones al anunciar que los habitantes de vecindarios de Shanghái que llevaran al menos dos semanas sin casos podrían salir de sus casas a partir del martes. También podrían ir a cualquier otra zona que no hubiera tenido contagios en ese periodo.

Shanghái tiene 7.565 "zonas de prevención" en esa categoría, según autoridades locales citadas por medios estatales. No indicaron a cuántas personas afectaba la medida. Por su parte, los habitantes de 2.460 "zonas de control" que no han tenido casos en la última semana podrían salir, pero no abandonar sus vecindarios, indicó el gobierno. En las "zonas de cuarentena" donde se detectaron contagios en la última semana, la gente no podía salir de casa.