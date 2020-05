Consulado de México en Atlanta entregó más de 400 despensas a familias hispanas que se han visto afectadas por la crisis del coronavirus

La ayuda se logró con el aporte de varias empresas y organizaciones, como el Latino Community Fund

No deje de seguir las redes sociales y la página web del consulado para futuros eventos en beneficio de la comunidad

Consulado de México en Atlanta entregó más de 400 despensas a familias hispanas de la comunidad que se han visto afectadas por la crisis del coronavirus.

El cónsul general de México en Atlanta, Javier Díaz de León, dijo que este es el tercer evento de distribución de alimentos que realiza el consulado gracias a la unión de varias organizaciones y empresas que han puesto un granito de arena para ayudar a las familias que más necesitan en medio de la crisis económica como consecuencia de las medidas de confinamiento para frenar la pandemia del coronavirus.

“A través de nuestros amigos de Latino Community Fund, sobre todo Gigi Pedraza, un enorme valuarte para nuestra comunidad que nos ha ayudado mucho a organizar este tipo de eventos, hemos distribuido y hemos informado de esto a la comunidad en nuestras redes sociales y la gente ha llegado aquí desde muy temprano”, expresó el cónsul.

Alimentos de primera necesidad como frutas, verduras, vegetales, cereales, legumbres, entre otros, son los productos que contenían las despensas de tres bolsas que fueron entregadas a cada miembro de familia que se dio cita en el Consulado General de México en Atlanta.

En declaraciones a MundoHispánico, Gigi Pedraza, directora ejecutiva del Latino Community Fund, dijo que a través del programa “Unidos Georgia” buscan coordinar con más de quince organizaciones comunitarias que han decidido ayudar en la distribución de comida, apoyo para pagar la renta y algún tipo de ayuda de emergencia.

“Muchas de estas organizaciones son miembros del Latino Community Fund, lo que significa que son organizaciones dirigidas y lideradas por miembros de nuestra comunidad y además dedicadas a servir a la comunidad. La mayoría de ellas están recaudando fondos y comprometiéndose a entregar esos fondos directamente a las familias más vulnerables que tenemos que es la comunidad indocumentada”, expresó Gigi Pedraza.

Yolia Cruz, una de las beneficiadas con una de las 400 despensas, dijo que esta ayuda le sirve de mucho en estos tiempos de escasez, sobre todo a ella que tiene dos meses desempleada y es madre soltera de dos hijos.

El Consulado General de México en Atlanta reabrió el pasado miércoles y retomó sus actividades tomando en cuenta las medidas de prevención. El cónsul Díaz de León aseveró que continuarán realizando actividades de ayudas a la comunidad hasta que sea necesario.

“Sabemos que esto no es una carrera de diez metros sino es una carrera larga, va a tardar este proceso en irse recuperando y la necesidad no se va a desaparecer de la noche a la mañana. Por supuesto que vamos a seguir haciendo eventos, el Consulado ya abrió pero eso no significa que vamos a dejar de hacer este tipo de cosas”, dijo.

Para estar informados de los próximos eventos y actividades comunitarias que estará realizando el Consulado, los interesados deben estar atentos a las redes sociales así como también visitar la página web del Consulado de México en Atlanta.

Archivado como: Consulado de México en Atlanta