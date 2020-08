Usuarios de las redes sociales se llevan una sorpresa

Se filtran fotos de Consuelo Duval ‘como Dios la trajo al mundo’

Varios no creen que se trate de la actriz mexicana, conocida por su personaje de Federica Peluche en La Familia Peluche

En plena pandemia por el coronavirus, filtran fotos de la actriz mexicana Consuelo Duval ‘como Dios la trajo al mundo’, aunque varios no creen que se trate de ella.

La cuenta de Instagram de ‘Alfombra Roja Mx’ compartió esta serie de imágenes de Consuelo Duval desde una playa, la cual da la impresión de ser nudista, y en la que parece estar acompañada por un hombre del que se desconoce su identidad.

“La actriz, de 51 años, se observa plenamente feliz con su cuerpo, que de acuerdo con internautas en redes sociales, tiene una muy bella figura. Asimismo, pareciera que Consuelo no tiene pena de estar en el mar como Dios la trajo al mundo, ya que solo cuando se va a retirar, se cubre su zona íntima”, se puede leer en esta publicación.

Hasta el momento, Consuelo Duval, conocida por su personaje de Federica Peluche en La Familia Peluche, no se ha manifestado al respecto a través de sus redes sociales, aunque algunas personas han externado sus puntos de vista después de ver estas fotografías:

“Yo no creo que la de las fotos sea Consuelo Duval. Esperemos mayor información para corroborar”, “Que se filtran fotos de Consuelo Duval… ¿tendra la pep… con peluche? “, “Están bien pende… amigos, esa no es Consuelo Duval. Ahí se ve claramente que es Federica P. Luche”, “Ya vi las fotos de Consuelo Duval, y después de una exhaustiva observación y tres chaque… he llegado a la conclusión de que no es ella”, “Me informan que no es Consuelo Duval la de las fotos. Yo ya le había prendido una veladora para verme así a los 51 años”.

Hace unos días, la actriz mexicana compartió con sus seguidores que está preparando algo chin… ¿quieres saber de qué se trata? Sigue leyendo…