Consuelo Duval defiende a Eugenio Derbez

El actor se vio envuelto en una polémica por denunciar falta de insumos para los doctores en México

“Nos tenemos que callar cuando estamos viendo a seres sufrir y morir?”, preguntó la actriz.

Consuelo Duval sale en defensa de Eugenio Derbez, luego de que el actor fuera tildado de ‘mentiroso’.

Recientemente, Derbez denunció que los médicos del Seguro Social en Tijuana la estaban pasando mal debido a la falta de insumos que dificultaba su trabajo ante el coronavirus.

Pero de inmediato la representante del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California salió acusándole de propagar noticias falsas.

Este fue el inicio de un controversial debate, que ya ha caído en terreno político entre los que creen que es verdad y los que dudan de la información.

Sin embargo, a Derbez le salió defensora y fue nada más y nada menos que Consuelo Duval

“¡NO ME LO TOQUEN!”, empezó diciendo la actriz en una publicación de Instagram.

“Por este Hombre saco las garras… Tengo mas de 25 años de conocerlo!! ES MEXICANO! NO IMPORTA DONDE VIVA!! Ha dado su vida por hacernos felices con su trabajo, ha sacrificado a su propia familia por estar meses filmando o grabando para entretenernos con sus historias, lucha por el bienestar de los seres vivos, no tolera el maltrato ni la crueldad animal.”, lo defendió.

“Y ahora que el mundo está en una crisis y que en su país se están muriendo sus paisanos pide AYUDA para ellos y le tiran mierda??? Pues que clase de personas somos? Dónde está la empatía y el amor? Neta nos tenemos que callar cuando estamos viendo a seres sufrir y morir? GRACIAS EUGENIO DERBEZ!! @ederbez Por darle voz a quien no puede hablar!! Te amo! Te admiro y te bendigo amigo mío!”, terminó diciendo la mexicana.

A sus contundente mensaje, el mismo actor respondió: “Ufff… Me dejaste sin palabras. Sólo puedo agradecer tu empatía y tu amistad. Siempre solidaria, siempre humana, siempre honesta. Te adoro con toda mi alma @consueloduval”.

Incluso las actrices Marjorie de Sousa y Adriana Fonseca aplaudieron sus palabras.

Pero no fueron las únicas. Aislinn Derbez también salió en defensa de su padre y a través de sus redes sociales comentó: “lamentablemente como siempre a las autoridades les preocupa más su reputación y otros intereses que decir la verdad… ayudemos buscando cómo conseguir equipo para los médicos, pero sobre todo evitando salir porque el nivel de contagio es impresionante”.

Varios seguidores de Consuelo Duval agradecieron la iniciativa de Derbez: “Gracias a nombre de mi Tijuana”, “Gracias a su video las cosas han cambiado en la clínica, Eugenio eres grande”, “Ahuevo qué bueno que levanto la voz !!!!”.

“Es un Chingon como pocos, es ejemplo de que la chamba y la pasión lo pueden todo. Como dicen “el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano””, “Good job por que la gente es muy muy grosera y este señor siempre muy amable. Es una pena leer tantas cosas feas”, agregaron para apoyarlo.

Betzabeht Nateras habló sobre las personas que lanzaron comentarios negativos al actor y acotó: “Es que querer hacer un bien al prójimo a veces resulta tan contraproducente, porque el ser humano solo destruye y blasfema y ni con las lecciones tan grandes que no da nuestro padre eterno podemos entender”,.

“En esté mundo, la gente suele ser así pero en estos momentos sólo escuchemos a quien le importamos, los malos comentarios en estos tiempo deberías ser ignorados por que ahorita no necesitamos más cosas negativas.” dijo tambipen Mayi Aviles.

Pero el debate ha tomado un serio tinte político.

“Ríete amargada!!! Eugenio no es más que un famoso vendido al prian y la gente no está tirándole por el video de ayer solamente, si no que se le han acomunado tantas cosas que ya la gente no le cree sus “preocupaciones” si no más bien nos preguntamos ahora quien le pago y si tanto lo quieres le hubieras aconsejado y dejado saber que el pueblo contento con el vale mucho más que cualquier cheque que le puedan dar!!!”, dijo un internauta.

Mientras que Cayetano García agregó en defensa del presidente: “Ni madres es un chayotero y que se valla a la tostada nadie lo va a querer no vamos a ver nada de el viva AMLO”.

Derbez ha mantenido su postura en referencia a la situación médica en Tijuana y ha expresado que solo intentaba ayudar a la comunidad.

Ahora, aunque el debate ‘pica y se extiende’ entre los seguidores, él ha decidido pasar la página.