La actriz Consuelo Duval confiesa lo mucho que sufrió cuando su hijo menor Michel se fue a estudiar al extranjero

“Había una parte de mí que le quería decir que se regresara, pero sabía que tenía que ser fuerte porque había cosas que yo no le iba a poder enseñar”, dijo

A pesar de su dolor, asegura que ha valido la pena al ver cómo ha progresado en su carrera como actor

La actriz Consuelo Duval confiesa lo mucho que sufrió cuando su hijo menor Michel se fue a estudiar al extranjero.

Consuelo Duval ha dicho en múltiples ocasiones que las personas más importantes de su vida son sus dos hijos, Paly y Michel, y aunque afirma que tiene una relación muy especial con ambos, confiesa que la maternidad también le ha dejado un sinfín de experiencias difíciles.

Una de esas experiencias fue precisamente la primera vez que tuvo que separarse del joven actor por un periodo de tiempo muy largo.

Consuelo Duval confiesa que sufrió cuando Michel se fue a estudiar al extranjero

En entrevista con Televisa Espectáculos, la comediante señaló que siempre tuvo como misión tratar de darles la mejor vida a sus retoños y por eso decidió mandar al menor de los dos a estudiar actuación a Nueva York, pero lo que nunca se imaginó fue que su ausencia en casa le pesaría muchísimo, hasta llegar al grado de llorarle todos los días.

“A veces me hablaba llorando y otras me decía “Ma, es 100 por ciento irme o 100 por ciento quedarme”. Teníamos códigos especiales que usábamos, pero siempre existía el “te extraño mucho”, “quiero mi casa”, “quiero mi comida”, “extraño a mis amigos”, “me siento muy solo” y eso era lo que me rompía más”, contó la presentadora.

“Había una parte de mí que le quería decir que se regresara, pero sabía que tenía que ser fuerte porque había cosas que yo no le iba a poder enseñar. Pero hoy lo veo y definitivamente valió la pena todo lo que me separé de él cuando lo mandé a Nueva York”, confesó Consuelo.

Por último, la juez de “¿Quién Es La Máscara?” dijo que se siente muy orgullosa de ver lo mucho que Michel ha crecido a nivel actoral, pues tras verlo interpretar personajes como “Chava” en “Señora Acero”, ahora tiene la dicha de poder compartir escena con él en la serie de comedia “Herederos Por Accidente”.

¿Logrará Michel la fama y prominencia que ha logrado Consuelo Duval en el mundo del espectáculo?