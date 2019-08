Página

Consuelo Duval conquistó bailando sudada pero muy sensual en Instagram

La comediante mexicana aseguró que desde los 12 años sabe bailar tahitiano

La sexy morena se movió al ritmo de la música mientras su hija la filmaba

La comediante mexicana Consuelo Duval conquistó a propios y extraños en su cuenta de Instagram al compartir un video en el que muestra sus dotes de bailarina muy sensual.

Grabada por su hija y asegurando que desde los 12 años sabe bailar tahitiano, Consuelo Duval apareció en un sexy top de colores descubriendo su vientre y brazos, acompañándolo con un pantalón tipo pareo anaranjado que dejaba ver la retaguardia y las piernas de la comediante.

Al ritmo de la música y sensualmente bañada en sudor, desde la comodidad de su casa, la comediante mexicana escribió en el video: “Y que me acuerdo que desde los 12 aprendí a bailar tahitiano!! Y mi hija @palyoficial me lo recordó! 🤪🤪 ya la levantada no es igual pero todavía me acuerdo!!”

Consuelo Duval aparece muy concentrada mirando a la cámara moviendo muy sensual sus caderas y de repente se voltea para mostrar su torneada espalda y su retaguardia, lo que provoca una reacción de su hija muy extasiada: “cállate”.

Artistas amigos de la comediante le externaron su apoyo; Carlos Rivera le escribió: “Esoooooo! Jajaja”, mientras su hija le comentó: “Me encanta ver a una mujer que echa desmadre que baila y se ríe y que tiene una actitud hermosa. Te amooo chaki”, después Mane de la Parra contestó: “Ni Rarotonga !!!” y la cantante Yuri no se quiso quedar atrás: “Manaaaaa me encanta el tahitiano”.

Hasta el momento, el video cuenta con más de 600 mil reproducciones y con miles de comentarios.

