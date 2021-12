Cuando la constipación dura más de tres semanas, el paciente seguramente está siendo afectado por un padecimiento que aún no ha sido detectado, el cual puede ser benigno, como el efecto secundario de un medicamento, o maligno, como la presencia de un tumor en el cuerpo. Independientemente del motivo, la constipación que no es tratada por un médico podría derivar en otras complicaciones como hemorroides o prolapso rectal, una condición en la que el intestino sale del cuerpo por el exceso de esfuerzo para expulsar las heces.

Si notas sangre en tus heces

La sangre de las heces es señal inmediata de que hay algo en el organismo que no está funcionando correctamente; si es tu caso, acude tan pronto como sea posible a tu médico de cabecera para detectar la razón de la presencia de sangre en las heces. Si la sangre en las heces se acompaña de vómitos o dolor abdominal, probablemente el médico te dirigirá a un especialista, quien te realizará pruebas específicas como una colonoscopía para dar con la razón exacta de estos síntomas.

Si presentas pérdida de peso repentina

Un dato que debes conocer acerca de la constipación es que esta no causa pérdida de peso. Si no has cambiado tu régimen alimenticio y presentas dificultades para ir al baño, además de una pérdida considerable de peso que no corresponda con tu dieta, acude de inmediato con tu médico. La pérdida de peso repentina puede deberse a múltiples factores, siendo uno de los más graves el cáncer en cualquiera de los órganos, especialmente de aquellos que se encuentran en el tracto digestivo, como el cáncer de estómago, de intestino, de colon o de ano.