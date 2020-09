Constance Marie | Biografía

Constance Marie Lopez nació el 9 de septiembre de 1965 en East Los Angeles, California, Estados Unidos.

Nombre real: Constance Marie Lopez

Lugar de nacimiento: East Los Angeles, California, Estados Unidos

Fecha de nacimiento: 9 de septiembre de 1965

Ocupación: Actriz

Pareja: Kent Katich (2000-2015)

Hijos: 1; Luna Marie Katich (n. 2009)

Nacionalidad : Estadounidense

Pareja

Kent Katich (2000-2015)

Hijos

Luna Marie Katich (n. 2009)

Es parte de una familia de ascendencia mexicana establecida en California, y desde muy joven decidió que quería seguir un camino en el medio artístico.

Ha participado en varias producciones de cine y televisión, destacando por su participación en series como “Early Edition” y “American Family”.

Desde que era una adolescente, Constance Marie dedicó gran parte de sus días a tomar lecciones de baile; años más tarde, esta disciplina representaría su pase de entrada a grandes producciones musicales y televisivas.

Gracias a su talento para la danza, Constance Marie descubrió muy pronto que el baile podía llevarla a lugares lejanos; así, a los 19 años dejó East Los Angeles, región que la había visto nacer y crecer, para mudarse por una temporada a Asia.

Fue en este continente, específicamente en Japón, donde la actriz hizo su debut en teatro musical con la puesta en escena Cosmopolis, del compositor Ryuichi Sakamoto.

Al finalizar su contrato con esta compañía, regresó a Los Ángeles, ciudad en la que fue descubierta por uno de los coreógrafos encargados de producir las giras mundiales del cantante David Bowie; así, Constance Marie se integró al cuerpo de baile de la gira “Glass Spider Tour”, que se llevó a cabo con gran éxito en 1987.

Además de su carrera como bailarina, ha sido su trayectoria como actriz la que la ha colocado como una de las integrantes de la comunidad latina más destacadas. Su primera aparición en el cine se dio en 1987, en la película “Glass Spider”, mientras que su debut en la televisión se dio un año más tarde, en 1988, al interpretar el personaje de Penny Rivera, en la serie “Dirty Dancing”.

Entre sus actuaciones más importantes se encuentran la película Selena, en 1997 en la que interpretó a la hermana de la cantante, Marcela Quintanilla. Asimismo, se puede decir que a finales de la década de 1990 e inicios de la década del 2000 la actriz se encontró en el momento cúspide de su carrera, al ser convocada para aparecer en exitosas series del momento, como lo fueron “Ally McBeal”, “Early Edition”, “That 70’s Show” y “American Family”.

Unos años después formó parte de las series juveniles “The secret life of the american teenager” y “Switched at birth”; en años recientes, se le ha podido ver en las series “Alexa & Katie” y “The fix”.

Por las dos primeras, ha recibido varias nominaciones y reconocimientos como mejor actriz de reparto, alzándose con cuatro galardones, en 2004, 2012 y 2013.

Participación en cine

Año Título Personaje 1988 Glass Spider Bailarina destacada 1988 Salsa Bailarina destacada 1993 12:01 Joan Zevo 1994 Island City Connie Sealle 1995 My Family Toni 1995 Fast Company Liz Shelby 1997 Selena Marcela Quintanilla 1997 The Underworld Actress 1999 The Last Marshall Rosa 2000 Dancing in September Teresa Lopez 2001 See Spot Run La vecina 2001 Tortilla Soup Yolanda 2006 Puff, Puff, Pass Montana 2010 Class Victoria Corrales 2011 Puss in Boots Imelda 2014 Sweet Surrender Sandra 2015 The right girl Dee Walker 2020 Winter in Vail Trish Simmons

Participación en televisión de Constance Marie

Año Título Personaje 1988 Dirty Dancing Penny Rivera 1989 Santa Barbara Nikki Alvarez 1991 The Man in the Family Jenny 1991 Jake and the fatman Bianca Alamán 1991 Sibs Actriz 1992 Reasonable Doubts Oficial Petra Delgado 1992 The Hat Squad Actriz 1993 Cobra Maria 1996 The Sentinel Beverley Sanchez 1997 Spin City Gabby Sanchez 1997 Union Square Gabriella Diaz 1998 Early Edition Toni Brigatti 1999 Two Guys, a Girl and a Pizza Place Venita 2000 For Your Love Samantha 2001 Ally McBeal Inez Cortez 2001 That ’70s Show 2002 American Family Nina Gonzalez 2002 George Lopez Angie Lopez 2008 CSI: Crime Scene Investigation Det. Carolina Flores 2009 The Secret Life of the American Teenager Virginia Molina 2009 According to Jim Victoria 2009 Lopez Tonight Ella misma 2011 Switched at Birth Regina Vasquez 2013 We love soaps TV Ella misma 2014 American Dad Voz 2014 Celebrity night game Ella misma 2014 Good day L.A. Ella misma 2016 Elena de Avalor Doña Paloma 2016 Angel from hell Linda 2017 Law & Order: True Crime Marta Cano 2017 Celebrity family feud Ella misma 2018 Overthinking with Kat & June Lucinda Renoir Souza 2018 The View Ella misma 2019 Alexa & Katie Dr. Corts 2019 Undone Camila Diaz 2019 Animal Kingdom Candice 2019 The fix Alcalde Stephanie Russo

Reconocimientos y nominaciones a Premios

Año: 1998; Nominada a los Premios ALMA en la categoría “Mejor actriz en una serie de comedia” por su actuación en la serie “Union Square”

Año: 2004; Ganadora en los Premios Imagen Foundation en la categoría “Mejor actriz en una serie de comedia” por su actuación en la serie cómica “George Lopez”

Año: 2007; Nominada a los Premios ALMA en la categoría “Mejor actriz en una serie, miniserie o película para la televisión” por su actuación en “George Lopez”

Año: 2011; Nominada a los Premios ALMA en la categoría “Mejor actriz de reparto” por su actuación en la serie de televisión “Switched at birth”

Año: 2012; Ganadora de los Premios ALMA en la categoría “Mejor actriz de reparto” por su actuación en la serie de televisión “Switched at birth”

Año: 2012; Ganadora de los Premios Gracie Allen en la categoría “Mejor actriz de reparto en una serie dramática” por su actuación en la serie “Switched at birth”

Año: 2013; Ganadora de los Premios Imagen Foundation en la categoría “Mejor actriz de reparto en televisión” por su actuación en la serie “Switched at birth”

Vida privada de Constance Marie

Constance Marie sostuvo una relación sentimental de quince años con Kent Katich, un reconocido instructor de yoga con quien tiene una hija en común: Luna Marie, nacida en febrero de 2009.