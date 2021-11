Conoce los 10 tips a seguir para ser un viajero responsable

Normas tras COVID-19

Pasa un agradable Thanksgiving Consejos para Thanksgiving pandemia. En el periodo que va del penúltimo viernes al último domingo de noviembre, millones de pasajeros viajan en avión, automóvil, tren, autobús y embarcaciones para asistir a las tradicionales reuniones familiares. El día de más viajes en la historia de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) fue el domingo después del Día de Acción de Gracias en 2019, antes de la pandemia de la covid-19, cuando los funcionarios inspeccionaron a casi 2,9 millones de pasajeros en todo el país de acuerdo con EFE. “Esperamos que los viajes estén muy cerca del nivel previo a la pandemia y estamos preparados para los viajeros”, dijo el director de TSA, David Pekose. “Con una mejoría en las tasas de vacunación en todo el país y más confianza en viajes sanos, habrá más gente que viaje, y por eso recomendamos que se hagan planes y mantengan la cortesía” compartió. 1.- Llegar con tiempo porque habrá espera. Consejos para Thanksgiving pandemia La mejor forma de asegurarse de un paso sin problemas por la inspección de seguridad es que usted llegue temprano, con bastante antelación a la hora de su vuelo. Tenga en cuenta el tiempo que necesita para estacionar su vehículo o devolver el auto alquilado, despache las valijas con su aerolínea, y tenga a mano el pase de abordaje cuando va al puesto de inspección. Informó EFE. Por su parte dan la opción de otorgar medios de comunicación para poder hacer algún tipo de declaración. Si tiene dudas o necesita consultar, puede comunicarse con el Centro de Contacto de TSA en 866-289-9673, o puede hacer consultas en tiempo real en @AskTSA en Twitter, o Facebook Messenger.

2.- Usar mascarilla antes, durante y posterior al viaje Todos los viajeros, el personal de TSA y el resto del personal en la aviación tienen la obligación de usar una mascarilla según la orden federal. Todas las personas en los aeropuertos, terminales de autobús y estaciones de ferrocarril que operan con rutas fijas y horarios deben usar mascarilla. Si usted no trae su mascarilla, un funcionario de TSA le ofrecerá una en el puesto de inspección. Recordemos que es de vital importancia portar la mascarilla en cualquier situación que implique salir debido a la situación de COVID-19 que estamos atravesando como sociedad, utilizar tu mascarilla lo hará un viajero totalmente responsable.

3.- Se acepta gel hidroalcohólico para el viaje TSA ahora permite que usted traiga un frasco de hasta 2 onzas (57 mililitros) de gel desinfectante para las manos en su valija de mano. Si los pasajeros traen frascos de más de 3,4 onzas (96 mililitros), estos serán inspeccionados por separado, lo cual se añade al tiempo de paso por la inspección. También se permite que traiga toallitas con alcohol o bactericidas. Informa EFE. Es recomendado llevar este tipo de método de limpieza personal ya que muchas personas decidirán viajar y es importante evitar que se esparzan las bacterias para seguir cuidándonos entre nosotros mismos. Si piensa tomar un viaje para esta festividad se necesita que se cumpla con este requisito. Archivado como: Consejos para thanksgiving pandemia.

4.- Prepare correctamente su equipaje otro de los consejos para Thanksgiving pandemia Prepare su equipaje pensando en la inspección y asegúrese de que las valijas no contengan artículos prohibidos. Sepa cuáles alimentos deben ir en las valijas que despachará. Salsas, vinos, mermeladas y preservas deben ir todas en una valija despachada porque no son sólidos. Si es algo que usted derrama, unta o echa sobre una comida, no es un sólido y debe colocarse en una valija que será despachada. En cambio usted puede traer al puesto de inspección comidas sólidas como pasteles u otras horneadas. Pero siempre y cuando con la precaución necesaria, pues este es otro de los tips que se están llevando a cabo para realizar el viaje durante esta festividad.

5.- Tenga los documentos de identificación apropiados Consejos para Thanksgiving pandemia. Antes de ir al aeropuerto asegúrese de tener todos los documentos de identificación aceptables y apropiados. La verificación de identidad del viajero es un paso importante en el proceso de inspección. EFE. Pues bien es muy importante que en el tramite de su viaje no tenga ningún inconveniente. Se anticipa que la cantidad de pasajeros de aerolíneas que viajarán por el Día de Acción de Gracias este año aumente a niveles previos a la pandemia, pero la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA) aseguró que está preparada para lidiar con el aumento.

6.- Sea consciente de los riesgos y tome precauciones Indague acerca de las características de su destino y prepare la documentación, los controles médicos y seguros de viaje necesarios. Haga caso de las recomendaciones de las autoridades locales, sobre todo ante una emergencia. Compruebe los productos que consume para evitar reacciones alérgicas, intolerancias o infecciones, investiga si existe alguna enfermedad endémica en la zona y cómo prevenirla, o si el agua es potable o es mejor tomarla embotellada. Tener en cuenta hasta el más mínimo detalle es muy importante y ahora con la actual vida que estamos llevando es mucho mas importante ser muy precisos en los cuidados que debemos de tener ante la pandemia, viaje completamente seguro atendiendo las señales de salubridad.

7.- Atento si decide salir a la carretera, se suma a los tips para Thanksgiving pandemia Los precios de la gasolina promedian alrededor de US$ 3,42 por galón este año, señaló Gross, lo que representa un aumento de aproximadamente US$ 1,30 respecto al año pasado y aproximadamente 80 centavos desde 2019. “Pero como siempre hemos descubierto, no importa cuál sea el precio de la gasolina, la gente igual va a hacer ese viaje. Solo harán un presupuesto a lo largo del camino”. Asegúrese de que su vehículo esté listo. La AAA sugiere que se revisen componentes clave como la batería, el sistema de combustible, los neumáticos, los frenos y los niveles de líquido. Las mañanas durante el fin de semana festivo son generalmente mejores momentos para conducir. El mejor momento del miércoles es después de las 9 p.m., según la firma de análisis de transporte INRIX. El peor momento del miércoles es entre el mediodía y las 8 p.m según CNN.

8.- Consideraciones de salud de COVID-19 para viajes de vacaciones en 2021 Para aquellos que viajan con personas no vacunadas, la agencia sugiere opciones más seguras como viajes por carretera con pocas paradas y vuelos directos. Viajar con niños que no están vacunados será una consideración para muchas familias. “Este riesgo no es tanto el viaje en sí, sino lo que haces en el destino”, dijo la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médica de emergencias y profesora de Políticas y Gestión de la Salud en la Escuela de Salud Pública, del Instituto Milken, en la Universidad George Washington. Las personas deben usar una mascarilla de alta calidad (N95, KN95 o KF94) cada vez que se encuentren en ambientes interiores abarrotados con personas cuyo estado de vacunación se desconoce, dijo la Dra. Leana Wen médica de emergencias y profesora de Políticas y Gestión de la Salud en la Escuela de Salud Pública, del Instituto Milken.

9.- Preparación para vuelos de vacaciones, otro de los consejos para Thanksgiving en pandemia En el programa “Today” de la NBC del miércoles, Pekoske dijo que sigue “muy preocupado” sobre el tema de los pasajeros indisciplinados ya que han continuado los incidentes en los aviones. “El nivel de comportamiento indisciplinado es mucho más elevado de lo que he visto antes”, dijo. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) indicó que canalizó 37 casos que involucran a pasajeros indisciplinados de aerolíneas al FBI para posibles juicios delictivos desde que el número de disturbios en vuelos comenzó a subir en enero.

10.- Reunirse de manera segura cuando llegue al destino El estado de vacunación de todos los demás es clave cuando tienes niños no vacunados. “Si planeas ver a familiares que están todos vacunados y estar al aire libre o cerca de otras personas que se sabe que están vacunadas, el riesgo es mucho menor que si planeas estar en espacios interiores llenos de gente con personas cuyo estado de vacunación se desconoce”, Wen dijo. Si en la reunión participan miembros de la familia inmunodeprimidos o niños no vacunados, o ambos, Wen sugiere que todos se pongan en cuarentena durante al menos tres días antes de reunirse y tomar una prueba rápida justo antes de verse. “Eso reduciría el riesgo para todos”, dijo. Y aquellos que son elegibles para las vacunas de refuerzo deberían recibirlas, aconsejó Wen.

Seguir cada consejo es importante si piensa viajar en los próximos días para el Thanksgiving Más allá de las precauciones de salud pandémicas, la paciencia será esencial para los viajes de vacaciones. Es de esperar ahora mismo retrasos en los vuelos, cancelaciones y restaurantes con poco personal, dijo el asesor de viajes Dave Hershberger, presidente de Prestige Travel Leaders, en Cincinnati de acuerdo con CNN. En Estados Unidos, la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés) predice que los viajes para el Día de Acción de Gracias se recuperarán cerca de nieles previos a la pandemia, y se espera que 53,4 millones de estadounidenses viajen para las vacaciones, un aumento del 13% con respecto al año pasado. Archivado como: Consejos para Thanksgiving pandemia.