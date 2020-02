Consejos para su primera declaración de impuestos

Página

Consejos para preparar su declaración de impuestos por primera vez.

Conozca los términos básicos que necesita saber para hacer su primera declaración.

Le decimos qué documentos debe tener a la mano a la hora de presentar su declaración.

¿Se está preparando para su primera declaración de impuestos? ¡Relájese! Llenar una declaración de impuestos es más sencillo de lo que se imagina. Aquí hay unos datos básicos para que comience.

Escuchará estos términos muchas veces.

Retención – Una retención es una cantidad de dinero que es tomada de su nómina cada periodo de pago y que es enviada al IRS para los impuestos federales. Sus retenciones pagan su factura tributaria a lo largo de todo el año, pero sólo son una cantidad estimada. Cuando presenta sus impuestos, el IRS puede ver si pagó demasiado o poco. Si pagó demasiado, le dan un reembolso; si pagó poco, deberá más impuestos al momento de presentarlos.

Créditos – Los créditos son una cantidad de dinero que es usada para disminuir cuánto debe en impuestos. Algunas veces, un crédito puede regresar a usted en forma de reembolso incluso si no debe impuestos. Otros créditos no son reembolsables, así que no debe impuestos, pero tampoco obtiene reembolso alguno.

Deducciones – Una deducción es una cantidad en dólares que se puede sustraer de su ingreso gravable. Conforme su ingreso gravable se reduce, la cantidad que debe en impuestos también lo hace.

Ingreso Bruto Ajustado (AGI, por sus siglas en inglés)— Su AGI no es el mismo que su ingreso gravable. Es el total de sus ganancias menos algunas deducciones específicas, también conocidas como deducciones de “ajustes” o “arriba de la línea (above-the-line). Su AGI es usado para determinar si es candidato para más deducciones y créditos que se realizan “debajo de la línea (below the line)”.

Tiene que presentar una declaración para conseguir un reembolso.

Si ha estado ganando ingresos, y dinero está siendo retenido de su nómina para impuestos por ingreso, podría tener derecho a un reembolso de impuestos. Una cosa es segura: no tendrá un reembolso si no hace una declaración de impuestos. Para consejos para obtener la mejor cantidad de dinero en la temporada de impuestos, eche un vistazo a nuestro artículo Top 10 Tax Checklist to Get your Maximum Refund.

¿Es dependiente? Si alguien más lo coloca como su dependiente y lo incluye en su declaración de impuestos, usted no puede presentar una declaración con el mismo ingreso. Pero si gana más de 12,000 dólares, debería presentar su propia declaración. Aún puede ser colocado como dependiente, incluso si declara sus propios impuestos.

Su información de impuestos se encuentra en varios formularios.

Si tiene un trabajo estándar, debería recibir un Formulario W-2 de su patrón en enero. Si tiene varios empleos, tendrá más de 1 W-2. Aún necesitará juntar todo lo relativo a ellos antes de que comience a presentar su declaración de impuestos.