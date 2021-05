Contar con un seguro de salud dentro de los Estados Unidos es un tema muy importante no solo como individuos sino también como padres de familia por lo que es fundamental velar que toda la familia esté protegida con un seguro de salud adecuado.

¿Indocumentados pueden acceder a un seguro?

Una de las preguntas que la comunidad hispana se hace es si es posible que una persona que esté en calidad de indocumentada dentro de los Estados Unidos puede aplicar a un seguro, ya sea un seguro de salud, un seguro de carro, un seguro de vivienda, etc.

“Todo va a depender de la compañía de seguro. No todas las compañías manejan ese tipo de seguro para todos. Hay compañías que dan la oportunidad a personas que no tienen licencia, por ejemplo, adquirir seguro de automóvil, si no tienen licencia de Georgia pero tienen licencia de otro estado pueden adquirir seguros aquí en Georgia”, dijo De Francesco.