Consejos para encontrar el amor con la energía de los ángeles

¿Por qué no tengo amor en mi vida? Esa es una pregunta que muchos se hacen. Las razones siempre crean un conflicto interno, especialmente en los más jóvenes. Por eso, Giovana Aispuro, canalizadora de energías angélicas, comparte algunos consejos para encontrar el amor.

Los obstáculos que se presentan en tu vida y te impiden encontrar, en este caso, el amor se les llama en biodecodificación “lealtades”. Aquí entra el papel de la familia. Esto sucede mucho cuando tienes una “ganancia”; es decir, todas aquellas cosas que no haces o no tienes son el reflejo de malas experiencia que vivieron tus antepasados.

Por ejemplo, si en las generaciones anteriores a ti viste que alguna mujer sufría por los problemas que tenía con su pareja, entonces traes en tu interior, en tu conciencia, la idea de que no es seguro tener pareja porque no quieres repetir la misma historia.

Así que lo primero que hay que revisar cuando no estás teniendo esa relación o ese amor que deseas, o cuando tienes problemas en tu matrimonio. Debes voltear para ver hacia atrás y descubrir lo que tus antepasados vivieron respecto a lo que estás sintiendo o viviendo.

Otro de los consejos que debes tomar en cuenta es que como seres vibratorios que somos no podemos pedir que nos den lo que no tenemos dentro de nosotros. Si no te amas lo suficiente, entonces no puedes vibrar para que los demás te amen. No puedes pedir que tu pareja te ame y te sea fiel si no eres fiel a tus propios principios. Si tu mismo te traicionas porque no te das tiempo para ti, no te ocupas de tu cuidado o porque tienes otras prioridades, nadie va a dedicarte el tiempo que pides.

