Si a tu adolescente le sale un grano (y créenos, pasará), anímala a mantener sus manos alejadas de la escena del crimen. Como tantas aprendimos a la mala, si juegas con el acné sólo lo empeorarás. Y no sólo eso, podrías causar daño permanente que será incluso más difícil de cubrir. No vale la pena.

Lava tu cara todos los días y nunca apliques maquillaje sobre una base sucia. Encuentra un jabón para rostro adecuado para tu piel, si eres sensible usa un limpiador que no sea demasiado agresivo y si eres grasosa encuentra uno que realmente limpie tus poros. Empieza fresca cada mañana y cuida de tu complexión primero. Ningún maquillaje cubrirá piel poco saludable así que cuídala.

De acuerdo al artista de maquillaje Bobbi Brown , está bien que las adolescentes usen maquillaje siempre y cuando se haga con gusto. “El maquillaje para adolescentes se trata de resaltar la belleza natural y divertirse un poco, no usarlo para cubrir lo que no te gusta.” Aquí hay 18 consejos de belleza para adolescentes para que puedan conquistar el mundo, una sonrisa a la vez.

Bobbi Brown sugiere que las adolescentes no usen base y estamos de acuerdo. No la necesitan y les hará verse innecesariamente maduras en vez de jóvenes y bonitas.

Un buen bronceado podría verse bonito ahora, pero no es tan bueno cuando se trata de piel bonita y brillante para el futuro. Recordamos estar a un lado de la piscina de adolescentes y mientras que era divertido, nuestras arrugas actuales no están muy de acuerdo. Anímala a usar protección contra el sol desde una edad temprana.

Tu mamá te lo dijo y ahora tú se lo dices a tu hija: la hidratación es clave si quieres verte y sentirte hermosa de adentro hacia afuera. Si no bebes suficiente agua, entonces no sólo te sentirás exhausta, sino que eso se verá en tu rostro.

Si tu adolescente quiere experimentar con colores, patrones, texturas y tendencias locas, haz que lo haga en sus uñas, no su rostro. Los manicures se han vuelto muy creativos en años recientes, lo que significa que los manicures franceses clásicos han sido reemplazados por arte en las uñas, brillos y neón. Déjala divertirse cuando se trate de sus manos y que se apegue a looks más simples cuando se trate de su rostro.

Así como un solo para de pantalones no queda bien en cualquier tipo de cuerpo, un color de gloss nunca funcionará con todos los tonos de piel. Experimenten juntas para encontrar colores y tonos que queden bien con su estilo, complexión y personalidad. El maquillaje es una oportunidad para ser independiente y lucir las características que te hacen única, no una manera de verte como los demás.

15. Hazle entender a tu hija que la belleza está dentro de su ser

Lo que comes afecta cómo te ves, y lo que pasa dentro de tu cuerpo impacta tu apariencia, con o sin maquillaje. Primero lo primero, tienes que cuidarte con hábitos saludables y una vez que te sientas bien puedes jugar un poco con el maquillaje.

16. Báñate bien

¿Hay una manera incorrecta de bañarse? Bueno, sí, algo así. Si no usas los productos y las técnicas adecuadas entonces, mientras que podrías estar limpia, no estarás optimizando tu apariencia. Algunos ajustes podrían hacer una gran diferencia para darle a tu cabello y complexión una mejora. Primero, usa agua caliente, no hirviendo, pues seca tu piel. Luego, asegúrate de distribuir el champú a través de tu cabello para mejores resultados. No te jabones de más, cepilla tu pelo antes de bañarte y cuando saltas cepilla de la punta hacia arriba. Y por último aplica loción al salir del baño.