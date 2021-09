Tras sufrir aneurisma, conocida actriz argentina se encuentra en terapia intensiva

Cuenta como se quedó sin trabajo; Agustina Posse, conocida actriz argentina se encuentra en terapia intensiva

Durante esta entrevista con el portal La Nación, Agustina Posee había comentado que tenía grandes deseos de volver a trabajar, pero que las oportunidades n se habían presentado por el momento, hasta que llegó un tiempo en el que decidió quedarse en casa con el cuidado de sus dos hijos:

“Todos me preguntan si me alejé del medio para dedicarme a mis hijos, pero no, no sé que pasó. Trabajé bastante cuando mi hijos eran chicos pero menos cuando eran más grandes, pero no por elección. Se dio así. La verdad es que no tengo explicación. Mis ganas de trabajar estuvieron, pero como no aparecía nada, me fui quedando en casa”.