Indicó además que todos los hijos de una familia pueden recibir el bono si cumplen con los requisitos, que no incluyen el tener estatus migratorio legal en el país. “Una cosa que me hizo favorecer el proyecto es lo de la brecha de riqueza racial. Una familia blanca tiene cinco veces más que una familia hispana y ocho veces más que una afroamericana”, destacó.

Bonos a bebés: POCA AYUDA

Millones de personas cuentan con poca gente en la que confiar si necesitan ayuda personal o profesional en Estados Unidos, lo que afecta la recuperación del impacto social, emocional y económico de la pandemia, según una nueva consulta de The Impact Genome Project y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

La encuesta determinó que el 18% de los adultos de Estados Unidos —unos 46 millones de personas— tienen una sola persona o ninguna en la que pueden confiar cuando necesitan que alguien les dé una mano cuidándoles a un niño, llevándolos a un aeropuerto o asistiéndolos si se enferman. Un 28% dijo que tiene una persona o ninguna que la ayude a preparar una hoja de vida, conectarse con una empresa cuando busca trabajo o lidiar con los retos profesionales.