La Casa Blanca nombró a un congresista de Georgia como uno de los ocho republicanos de la Cámara Baja que apoyan al presidente Donald Trump durante el juicio político que comienza este martes.

El republicano Doug Collins, congresista por el Noveno Distrito de Georgia desde 2013, tuiteó el lunes por la noche que está “honrado” de luchar en nombre del presidente.

Honored to continue fighting on behalf of @realDonaldTrump.

This impeachment has been a sham since day one, and we will continue to expose it for what it is: A blatantly political attempt to overturn the will of 63 million Americans. #ShamImpeachmenthttps://t.co/ilVw3pcEWx

— Rep. Doug Collins (@RepDougCollins) 21 de enero de 2020