¡Confunden a la esposa de Eduin Caz con Dora la Exploradora!

Esposa Eduin Caz Dora: No cabe duda que Cochella 2022 dejó muchísimas sorpresas, pues en dicho evento asistieron miles y miles de personas a ver a sus cantantes favoritos, y Eduin Caz y su esposa Daisy Anahy no perdieron la oportunidad de disfrutar de la mejor música, pasándola bien como la linda pareja que son.

Y aunque la gente haya dicho múltiples veces que la esposa de Eduin, Anahy, se parecía bastante a la famosa caricatura, la verdad es que ambos lucían de lo mas tiernos, una pareja perfecta, o al menos muchos fueron como los catalogaron; “Así me vería si me fuera bien en el amor”, comentó un usuario en la foto de Eduin.

Grupo Firme, Coachella, y un sueño hecho realidad

Eduin Caz reconoció que cumplió un sueño en vivir una gran experiencia en Coachella, pues nunca se imaginó interpretar canciones enfrente de un escenario súper reconocido con miles de personas como espectadores. Hace unos días el intérprete de regional mexicano, publicó unas fotografías de sus mejores momentos en Coachella.

Cabe destacar que la presentación de los chicos de Grupo Firme no se transmitió en vivo por YouTube, y los fans estallaron al no poder ver el evento de los chicos. Pero de acuerdo con la cuenta de Instagram de Chamonic, esto no se trató de ningún acto discriminatorio, como muchos fans estaban diciendo, pues si no que Grupo Firme no pagó un permiso para que se transmitiera el concierto.