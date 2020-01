Página

Confunden a madre de familia con sicaria La Catrina

Una importante cadena de noticias cometió el gravísimo error

Los usuarios no tardaron en expresar su sentir ante el lamentable acontecimiento

En un tremendo error, una importante cadena de noticias confundió a una madre de familia con la sicaria La Catrina, quien hasta hace poco pertenecía al Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Se trata de la cadena Milenio, en donde se filtró un reportaje sobre el asesinato de La Catrina, y en él apareció la imagen de una madre de familia, que claramente no correspondía a la de la presunta criminal.

Fernanda Betancourt es el nombre de la mujer que fue confundida con María Guadalupe López Esquivel, conocida como La Catrina.

La denuncia de Fernanda Betancourt no tardó en hacerse presente por medio de las redes sociales.

“Hola Azucena Uresti, exijo mi derecho de réplica y una disculpa pública de tu parte. Las imágenes que salen en el minuto 1:10 son de mi persona y al presentar este reportaje pones en riesgo mi vida y la de mi hija, puesto que yo no soy la persona de la que se habla en el video”, se pudo leer en el tweet que evidenció la confusión con La Catrina.

Hola @azucenau, exijo mi derecho de réplica y una disculpa pública de tu parte. Las imágenes que salen en el minuto 1:10 son de mi persona y al presentar este reportaje pones en riesgo mi vida y la de mi hija, puesto que yo no soy la persona de la que se habla en el video. https://t.co/Su6uzdV3zn — Fernanda 🙋🏻‍♀️ (@FerBetancourt9) January 14, 2020

Ante esto, la presentadora Azucena Uresti no tardó en contestar al mensaje y pidió una disculpa, asegurando que el contenido multimedia ha sido borrado.

“Hola. Estoy revisando con el equipo. Ha sido un muy lamentable error por el que te ofrezco una disculpa y el material ha sido borrado. Estoy revisando en este momento”, comentó la conductora de Milenio.

Hola. Estoy revisando con el equipo. Ha sido un muy lamentable error por el que te ofrezco una disculpa y el material ha sido borrado. Estoy revisando en este momento — Azucena Uresti (@azucenau) January 14, 2020

Pero no todo quedó ahí. La escritora Desirée Navarro condenó el acontecimiento.

“Es demasiado bajo el ataque mediático por parte de Milenio y Azucena Uresti. Me cuesta trabajo pensar que se presten a esa bajeza y merece una aclaración pública so pena de una denuncia formal ante las autoridades”, agregó.

De igual forma, la madre de familia que fue confundida con la sicaria, La Catrina, continuó con los mensajes exigiendo que se ‘limpie’ su nombre.

“Te pido un favor Azucena Uresti, de mujer a mujer: Que esta misma aclaración la hagan en el noticiero de hoy, ya que esas imágenes fueron difundidas anoche y algunos de los grupos delictivos mencionados en el falso reportaje operan en el estado donde vivo”.

Y recalcó que necesita ayuda, pues confesó que no puede salir de su casa debido a las repercusiones que esto le podría ocasionar: “Tras ese falso reportaje hoy me veo forzada a tomar precauciones como no salir de casa, yo nunca he cometido un delito, de lo que ahí se me acusa es muy grave y nunca falta un desequilibrado que lo de como cierto y yo soy una mujer sola con mi hija. Ayúdame”.

Te pido un favor @azucenau, de mujer a mujer: Que esta misma aclaración la hagan en el noticiero de hoy, ya que esas imágenes fueron difundidas anoche y algunos de los grupos delictivos mencionados en el falso reportaje operan en el estado donde vivo. 1/2 https://t.co/1kKXx5qdKG — Fernanda 🙋🏻‍♀️ (@FerBetancourt9) January 14, 2020

Luego del fatal error cometido por Milenio al confundir a La Catrina con una madre de familia, los mensajes de los usuarios no se hicieron esperar.

Las sugerencias llegaron, mencionándole a Fernanda Betancourt que podría proceder legalmente en contra de la cadena.

“Fernanda, debes denunciar penalmente que para eso están las leyes, hazlo no por ti sino por tu hija, el daño moral que ocasionan es irreversible con un disculpe usted no arreglan nada, te lo digo por experiencia, yo tengo una denuncia en FGR por daño moral en contra de dos jueces”, dijo un seguidor de nombre ‘rosasromulo28’.