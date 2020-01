Página

Lupillo Rivera estalló cuando se le cuestionó sobre la salud de su padre

El intérprete confesó que Don Pedro Rivera sí estuvo hospitalizado

Sin embargo, las reacciones de los usuarios no fueron del todo positivas para ‘El Todo del Corrido’

Lupillo Rivera no pudo evitar el enojo cuando se le cuestionó sobre la salud de su padre, Don Pedro Rivera, luego de que se especulara que el patriarca de la familia estuvo hospitalizado por síntomas relacionados con un infarto.

Previo a su presentación en León, Guanajuato, México el hermano de Jenni Rivera ofreció una conferencia a los medios de comunicación, pero no todo salió ‘a pedir de boca’, ya que el cantante se enojó cuando cuestionaron la salud de su padre.

“¿Por qué la pregunta de la prensa siempre tiene que ser qué tan cierto es?”, comenzó diciendo Lupillo Rivera ante la cuestión.

“¿Qué es el plan?”, reiteró el ‘Toro del Corrido’.

Sin embargo, Lupillo Rivera dejó clara una cosa: “Nosotros no tenemos por qué inventar chismes, no tenemos por qué inventar cosas”.

Y fue en ese momento en el que el cantante confesó que su padre, Don Pedro Rivera, sí estuvo en el hospital, como comenzó a especularse en las redes.

“Mi papá estuvo en el hospital y sí me enojo porque es mi padre”, dijo el intérprete.

Posteriormente, Lupillo Rivera no pudo ocultar su enojo y dejó claro que a él se le puede cuestionar sobre cualquier tema, pero no hablar de otros miembros de su familia: “A mí me puedes preguntar lo que quieras, pero ya cuando te metes con mi papá a tratar de decirle que es mentira, eso está incorrecto”.

Vea el video aquí.

Y volvió a ser muy claro sobre las indagaciones de la salud de Don Pedro Rivera: “Yo no conozco a tu papá, yo no conozco a tu mamá. Yo no voy a ofender a tu papá ni a tu mamá”.

Y cambiando de tema, Lupillo Rivera también habló sobre Belinda y el tan sonado romance que sostuvieron.

Pero en esta ocasión, el cantante pidió que ya no se vuelva hablar de ese tema, dando un ‘carpetazo’ a la polémica con la intérprete: “Yo creo que esa historia ya la platicamos muchas, muchas, muchas veces. Yo creo que lo de Belinda ya lo contesté muchísimas veces. Yo creo que ya por el amor del público, yo creo que el público quiere escuchar cosas nuevas”.

Ante el video publicado en la cuenta de Instagram de ‘Ventaneando’, los usuarios no tardaron en dar su opinión.

Uno de los primeros aseguró que Lupillo Rivera goza de fama gracias a las especulaciones y rumores que surgen sobre su persona: “Si no fuera por los chismes ni quién lo pele a este. Canta horrible y es bastante pesado”.

Pero otro le dio la razón al cantante ante la reacción sobre los cuestionamientos acerca de la salud de Don Pedro Rigvera: “Tiene razón en molestarse”.

Asimismo, otro más coincidió: “De verdad, qué ingenuo es el que pregunta. Bravo, Lupillo, tienes razón”.

Pero los señalamientos continuaron cayendo en los ‘hombros’ de Lupillo Rivera y hasta su familia salió afecta: “¿Será que les preguntan si es verdad porque toda la familia es un circo?”.