EE.UU. concede Estatus de Protección Temporal a venezolanos

El TPS tendrá una duración de 18 meses para venezolanos que vivan en el país

La noticia fue confirmada por Alejandro Mayorkas, jefe del DHS

TPS venezolanos Biden. Luego de que este lunes se filtrara la información de un posible alivio migratorio para miles de hispanos, la buena noticia fue finalmente confirmada por Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) del gobierno de Biden.

Se trata de un Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de 18 meses de duración a los venezolanos que vivan en el país y no hayan podido regularizar su situación migratoria hasta ahora, dijo el lunes Mayorkas, según reportó la agencia de noticias The Associated Press.

El estatus, conocido como TPS por su nombre en inglés, permite a sus beneficiarios trabajar de manera legal en Estados Unidos y los protege de una deportación.

Para poder acogerse, una de las condiciones es que los venezolanos hayan llegado a Estados Unidos no más allá del ocho de marzo, expresó Alejandro Mayorkas.

Unos 320 mil venezolanos podrían ser beneficiados con el TPS de Biden.

“Las condiciones de vida en Venezuela revelan un país en crisis, incapaz de proteger a sus propios ciudadanos”, expresó el funcionario en un comunicado de prensa.

Alejandro Mayorkas dijo que la medida se extenderá hasta septiembre de 2022.

El TPS puede ser extendido a un país que cumpla con una o más de estas tres condiciones: un conflicto armado en curso, desastre natural, o condiciones temporales. Otro países latinoamericanos con TPS incluyen a El Salvador, Nicaraguas, Honduras, y Haití.

Al efectuar el anuncio, el gobierno dijo que se trata sobre todo de una medida humanitaria provocada por las condiciones extraordinarias y temporales en Venezuela que impiden a los venezolanos regresar a su país de manera segura, incluyendo una crisis humanitaria marcada por hambruna y desnutrición, la presencia de numerosos grupos armados y represión, entre otras cosas.