Se confirman las sospechas de Vadhir Derbez

El hijo de Eugenio Derbez pudo haber dado ‘señas’ de su nueva relación

Había rumores de que Vadhir Derbez era gay

Vadhir Derbez ¿ya tiene novia? Está en especulaciones luego de que se asegurara por varios años que el hijo de Eugenio Derbez era supuestamente gay y cuestionaran sus preferencias sexuales al no conocerle una novia reciente, sin embargo, pudiera ser que el actor mexicano ya tenga pareja.

A través del reality show ‘De Viaje con los Derbez’, se puede ver las aventuras de los hijos de Eugenio Derbez y tanto Aislinn como José Eduardo daban cuenta en la segunda temporada que estaban todos los hermanos solteros, aludiendo que también Vadhir estaba sin pareja, de quien ya llevaban tiempo los rumores de que supuestamente era gay.

Vadhir Derbez ¿gay y con pareja?

Y es que la última supuesta relación que tuvo Vadhir Derbez quien siempre ha sido muy ‘hermético’ con su vida privada, fue con una youtuber mexicana quien terminó poniéndole el cuerno y acto seguido, el hijo de Eugenio Derbez la ‘sorprendió’ en la movida en un viaje que la chica realizó con su ex.

Además, a lo anterior, se suma un video de Vadhir Derbez en la calle durante la noche contándole a sus seguidores de Instagram lo que su supuesta ex novia había hecho poniéndole los cuernos para ‘quemarla’ con todos, lo que provocó la furia de la chica y terminó dando su propia versión.

page break

El misterioso viaje de Aislinn y Vadhir con sus supuestas parejas

Tras el incidente de Vadhir Derbez con una youtuber e influencer mexicana el actor se concentró en vivir su vida soltero en medio de especulaciones que no duraba con sus parejas porque sus preferencias sexuales estaban inclinadas en los hombres y aún no quería salir del clóset.

Sin embargo, un viaje de días recientes de los hijos de Eugenio Derbez por Guatemala, da cuenta de las supuestas nuevas parejas de la ex de Mauricio Ochmann y Vadhir Derbez, quienes junto con otro actor llamado Alosian Vivancos se fueron a la ‘aventura’ a acampar por las montañas, junto a ellos la supuesta novia de Vadhir, llamada Summer Ferguson.

page break

Summer Ferguson sería la novia de Vadhir Derbez

Summer Ferguson comenzó a ‘aparecer’ sospechosamente en las publicaciones y videos de Aislinn Derbez, Alessandra Rosaldo y Vadhir Derbez, por lo que podría pensarse que era amiga directa de la ex de Mauricio Ochmann sin embargo, se sabe que la también cantante estaría ‘saliendo’ con el hijo de Eugenio Derbez.

Los rumores sobre la supuesta novia de Vadhir Derbez comenzaron cuando nadie ubicaba a la cantante dentro del grupo de amigos y familia de los Derbez, por lo que un video del viaje a Guatemala de los hijos de Eugenio dejaría ver ‘la cercana’ relación de los dos jóvenes.

page break

El misterioso video que confirmaría sospechas sobre la novia de Vadhir Derbez

En el video, se puede ver cómo Vadhir Derbez le pide a su supuesta novia Summer Ferguson, que lo grabe bailando para hacer un video de TikTok frente al maravilloso paisaje durante el viaje a Guatemala y de fondo de escucha la voz de Aislinn Derbez pidiéndole que repitiera la escena.

Mientras Vadhir está bailando, la guapa cantante Summer Ferguson sostiene el teléfono y deja ver su cuerpo en entallada ropa deportiva negra, un top y un short de licra, muy concentrada en lo que está haciendo para después enseñarle al hijo de Eugenio Derbez cómo quedó la grabación.

page break

La fotografía del beso entre Vadhir Derbez y su novia Summer Ferguson

En una cuenta de Twitter de ‘la Comadrita’ se puede ver una captura del beso que Vadhir Derbez se dio con su novia Summer Ferguson durante el viaje que hicieron a Guatemala y en él se puede ver a la joven pareja en una fachada colonial mientras están en un momento muy romántico.

Y es que otra de las fotografías que dieron a entender que Vadhir Derbez va en serio con su novia fue una de Alessandra Rosaldo en que la familia se fue a Disneylandia y en la imagen se puede ver cómo el hijo de Eugenio Derbez aparece junto a su novia muy contento, lo que quiere decir que ya convive con ellos. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DEL MOMENTO DE VADHIR DERVEZ CON SU NOVIA

page break

¿Vadhir Derbez la niega?

Pese a las ‘pruebas’ de que Vadhir Derbez ya tiene novia desde hace semanas, se puede ver en una entrevista del programa ‘Hoy’ que ¿la niega o será que son amigos con derechos? Porque a pregunta expresa de cómo estaba su situación sentimental, el hijo de Eugenio Derbez sorprendió con lo que dijo:

“Yo estoy bien, normal, soltero, balón suelto por ahora, pero de repente un pase que otro”, expresó dando a entender que no tiene una relación como tal, sólo una especie de ‘ligues’ temporales, sin embargo ni él ni Summer Ferguson han confirmado relación y mucho menos subido fotos juntos a redes sociales.

page break

Expone a Aislinn Derbez

Hace semanas, Vadhir Derbez, hijo del comediante mexicano, Eugenio Derbez expuso a su hermana mayor Aislinn en redes sociales al mostrar su “verdadera” apariencia, preguntándose en donde quedó la mujer de los miles de likes tras unas fotos en lencería que ella publicó.

Fue hace unas semanas cuando la hija mayor de Eugenio Derbez, Aislinn Derbez, sacudió a sus seguidores en redes sociales al mostrarse en candente lencería negra de encaje, misma que le costó a la también actriz casi un millón de reacciones. Ante estas candentes fotografías, su padre, Eugenio Derbez reaccionó, a tal grado de que le dijo a su hija que “él no la había educado de esa manera” y que probablemente “eso lo había sacado de su madre”.

page break

“¿Dónde quedó la mujer de la foto?”, asegura Vadhir a su hermana Aislinn

Tras esto y mediante la cuenta oficial de su hermano, Vadhir Derbez expuso la verdadera apariencia de su hermana, preguntándose en dónde había quedado la mujer de aquellas fotografías. En sus historias, se podía ver a Aislinn Derbez con una ropa muchísimo más cómoda y sin nada de maquillaje, mientras que su rostro estaba lastimado debido a que días antes él y su hermano habían tenido un accidente cuando fueron a esquiar.

En el video, mismo que fue compartido por la cuenta de Instagram de Univisión Famosos, logramos escuchar cómo Vadhir le preguntaba lo siguiente a su hermana: “¿Dónde quedó esa mujer de la foto que tomó Henry, la de los miles de me gusta, no te creas, estás guapa” le dice Vadhir Derbez a su hermana exponiendo su “verdadera” apariencia. Esto provocó en Aislinn una risa, mientras que negaba, dando entender que aquella mujer no estaba en ese momento.

page break

La relación del hijo de Eugenio Derbez con su hermana es épica

En dicho video, en donde vemos como Vadhir Derbez mostraba la “verdadera” apariencia de su hermana Aislinn, podemos ver cómo fueron las aparatosas caídas que sufrieron, las cuales provocaron heridas en el rostro de ambos. En el clip vemos como el hijo mediano del comediante mexicano, Eugenio Derbez, les contaba a sus seguidores como se había raspado el rostro, confesando que había sido en una rampa que no estaba tan alta.

Posteriormente, vemos como Aislinn Derbez chocaba con otro hombre que se encontraba esquiando, provocando que ella saliera “disparada” hasta el otro extremo, mientras que le hombre con el que chocó cayera de sus esquís. “Bueno, oficialmente este fue el viaje de los golpes” inicia Aislinn en otro video para sus seguidores. “Estamos hechos basura de tanto que nos caímos, nos golpeamos, vean solo como terminé, se le vieron las nalgas a mi hermana, por favor no se las vean” continuó Vadhir en su video, antes de exponer a su hermana.

page break

El video de la burla

“El viaje pasado no nos caímos ni una vez, y eso que hicimos maniobras más difíciles y esta vez estuvimos en las más fáciles y nos caímos infinidades de veces”, finalizó Aislinn, a quién le podemos observar varias raspadas en el rostro, mientras que Vadhir traía una venda en la nariz.

Cabe destacar que fue hace unos días atrás cuando Vadhir junto a su hermana Aislinn Derbez decidieron ir a un viaje a esquiar, sin embargo en esa salida, ambos sufrieron aparatosas caídas que provocaron varios raspones en sus rostros. Puedes ver el video aquí. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos