Varios rumores aseguran que la pareja del año que conforman los cantantes Christian Nodal y Belinda han tenido varios problemas en su relación. Pero a pesar de eso la pareja no había salido a confirmar nada al respecto, incluso se mencionó de una posible separación por una deuda de millones de dólares.

Desde que inició este romance algunos usuarios habían mencionado que ambos cantante no durarían en esta relación, debido al carácter de los dos. Sin embargo, los artistas musicales se mostraron bastante enamorados en su noviazgo que hasta una propuesta de matrimonio hubo el año anterior.

En este mensaje el cantante confirma la separación de ambos, aclarando que los dos se llevan lo mejor de cada uno, además de que pide una disculpa a sus seguidores, por esta decisión que han tomado. Incluso mencionó que no dirá nada ante los medios de comunicación y con esas palabras se despide.

“Y siempre deseándole lo mejor el uno al otro, por los tiempos felices vividos y los de prueba también. A los medios de comunicación con mucho respeto, les comunicamos que no hablaré más del tema, les envió mucho amor. Nodal”, fue el mensaje del cantante confirmando lo esperado.

De acuerdo a varios medios de comunicación la deuda que la artista Belinda no ha querido pagar sería por un crédito fiscal de 7,235,000 millones de pesos mexicanos, equivalentes a 350,000 dólares. Por lo que también se menciona que tenía 30 días para comparecer e iniciar un juicio.

Le pidió 4 millones de dólares

Fue a través del programa de Chisme No Like, del periodista argentino Javier Ceriani donde revelaron que la pareja tenía problemas por dinero. Aseguran que Belinda supuestamente le pidió llorando a su prometido un préstamo de 4 millones de dólares para pagar una deuda y no ir a la cárcel.

El conductor argentino asegura que la actriz le estuvo rogando a su pareja para que le otorgara el préstamo, sin embargo su respuesta fue de que hablara con sus abogados. Al investigar el caso se dieron cuenta que Belinda debía 500,000 dólares y no los 4 millones que estaba pidiendo. Archivado como: Separación Belinda Christian Nodal.