Las dudas sobre el accidente comenzaron a surgir cuando se planteó que el barco estaba navegando en malas condiciones climatológicas. De acuerdo con las autoridades, emitieron una alerta de auxilio debido a las malas condiciones del clima, pero no fue suficiente. El Ministerio de Transporte, está llevando a cabo una exhaustiva investigación.

Había dos tripulantes y 24 pasajeros, incluidos dos niños, en el Kazu 1 de 19 toneladas cuando tuvo problemas mientras viajaba frente a la costa occidental de la península de Shiretoko. La guardia costera dijo que las 10 víctimas, siete hombres y tres mujeres, eran adultos, informó AP. Por el momento, la búsqueda no parará hasta que se encuentren a las 16 personas restantes.

La búsqueda de los demás continúa después de que el barco envió una llamada de socorro el sábado por la tarde diciendo que se estaba hundiendo. La ubicación, cerca de la cascada Kashuni, es conocida como un lugar difícil para maniobrar botes debido a su costa rocosa y su fuerte marea, de acuerdo con The Associated Press.

Confirman muertes accidente Japón: ¿Ya se habían accidentado?

El Ministerio de Transporte inició una investigación sobre el operador del barco, que tuvo dos accidentes el año pasado. El ministerio dijo que estaba investigando los estándares de seguridad y la decisión de realizar la gira a pesar del mal tiempo del sábado, indicó The Associated Press. Fue esta cuestión, la que comenzó a causar dudas debido a que no debían viajar al momento del incidente.

El operador, Shiretoko Pleasure Cruise, recibió instrucciones de tomar medidas para mejorar su seguridad luego de accidentes anteriores en los que encalló en junio sin causar lesiones, y otro en mayo, cuando tres pasajeros sufrieron heridas leves cuando el barco chocó con un objeto, informó AP.