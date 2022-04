Una tragedia pone de luto a la música de nuevo

El rapero de Atlanta, Archie Eversole perdió la vida

El cantante tenía tan sólo 37 años de edad

Una inesperada noticia ha sacudido al muno de la música, pues este miércoles se informó sobre la inesperada muerte del rapero de Atlanta, Archie Eversole, a a edad de 37 años, cuando su carrera comenzaba a despegar y cientos de fanáticos tomaron las redes sociales para lamentar el infortunado deceso.

A través de diversos portales de noticias como ‘The Sun‘ y ‘Zona de prensa RD’, se confirmó la muerte del rapero de Atlanta, quien este 2022 acababa de ganar mucha popularidad con el lanzamiento de su álbum ‘Ride Wit Me Dirty South Style’, pero lamentablemente ya no pudo cosechar los frutos del mismo.

Un familiar de Archie Eversole confirmó la trágica noticia de su muerte

El rapero era residente de Atlanta, Georgia, donde comenzó su carrera musical y apenas unas semanas atrás acababa de lanzar un disco con gran éxito, pero jamás esperó que a sus 37 años, la muerte lo sorprendería y le cuartaría sus sueños para siempre, pese a querer convertirse en una gran estrella.

El sobrino de Archie Eversole, fue quien confirmó la noticia de su muerte al portal de noticias ‘The Sun’; Jordan Hughley lamentó que la vida le haya quitado a su tío a tan temprana edad y con todo el talento por delante para crear música y dejar un gran legado en lo que más amaba, crear canciones.