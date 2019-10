Confirman muerte de dos personas tras estrellarse avioneta en Atlanta

Dos personas murieron este miércoles al estrellarse una avioneta contra una zona de viviendas en el área metropolitana de Atlanta, Georgia, según confirmaron las autoridades.

El suceso se produjo el miércoles poco después de que el aparato, una Piper-28, despegara del pequeño aeropuerto de DeKalb-Peachtree, localizado en el condado de DeKalb.

Los fallecidos, cuyas identidades no fueron reveladas, viajaban a bordo de la avioneta siniestrada, dijeron los bomberos.

Al momento de estrellarse el aparato, ninguna persona se encontraba en los apartamentos, de los cuales seis tuvieron que ser clausurados.

Las causas del accidente se desconocen, pero al momento de estrellarse la nave, acababa de llover en la zona, por lo que no se descarta que razones meteorológicas pudieron haber influido en el siniestro.

De acuerdo con las autoridades de aviación civil, la avioneta se dirigía hacia Salisbury, Carolina del Norte.

Two people are dead after plane crashed into a DeKalb County townhome https://t.co/epmsXlhYw5 @DarrynMooreWSB has the latest on the investigation next at 5am. @wsbtv pic.twitter.com/uHJn5yH8GM

Vecinos del complejo de apartamentos dijeron a medios locales que escucharon un estruendo y luego encontraron el aparato estrellado en los apartamentos, por lo que dieron aviso a la policía.

NEW DETAILS: Six units have been declared unsafe until further notice after a plane hit a DeKalb townhome complex this morning. One passenger on the plane is dead. https://t.co/GIUBiuh13k pic.twitter.com/4lI2x8UOxC

