Entre los despedidos hasta este momento del matutino de Telemundo, resaltan la productora ejecutiva Desiree Colomina, quien no consiguió dar el ancho para levantar la audiencia del show que manejaba desde que era ‘Un Nuevo Día’, y se barajan nombres diversos para ocupar ese lugar.

Apenas comenzaba ‘Hoy Día’ en 2021 con el formato nuevo liderado por Nacho Lozano, Adamari López, Chiquibaby, Nicole Suárez y Arantxa Loizaga cuando ahora a menos de un año habrá despidos porque no levanta el rating y sigue siendo Despierta América el matutino más visto.

Cuando se terminó la etapa de ‘Un Nuevo Día’, la empresa Telemundo apostó por el nuevo formato noticioso que tiene actualmente ‘Hoy Día’, pero lamentablemente no está funcionando y los bajos niveles de audiencia van a ocasionar que rueden cabezas y despidan a personal del show ¿entre ellos Adamari López?.

¿Los latinos no se identifican con ‘Hoy Día’? El cambio de formato que tuvo el matutino de Telemundo a principios de 2021 estuvo enfocado en los hispanos que deseaban enterarse de las noticias y hechos de actualidad, pero lamentablemente el público no ‘conectó’ con el concepto por lo que habrá cambios.

Lo informado por ‘La Opinión’ se debe a que el rating de ‘Hoy Día’ no es alto y Despierta América su competencia directa sigue liderando la franja en el horario de ambos, por lo que Telemundo no está contento con dicha situación y ahora rodarán cabezas del programa de Adamari López.

Sin embargo, hasta el momento se sabe que los conductores, entre ellos Adamari López no están en la cuerda floja o podrían ser despedidos, pues los cambios obedecen más en el área de la producción: “Les agradecemos a los empleados despedidos su compromiso con el show ‘Hoy Día'”, manifestó Telemundo a la periodista Mandy Fridmann.

¿Quién entrará a Hoy Día tras los despidos en Telemundo?

Como bien se sabe, Adamari López y los demás conductores continuarán al frente de ‘Hoy Día’, pero el cambio de producción logrará que tenga una nueva dinámica y aunque no desean cambiar el formato noticioso, probablemente buscarán otras formas de hacerlo.

Según reportes de Javier Ceriani, de Chisme no Like, la nueva productora ejecutiva de ‘Hoy Día’ sería Sabrina Zambrano, quien es colaboradora de Patsy Loris, pero también se menciona que no es seguro, pues Telemundo podría agregar a sus filas a la periodista Gabriela Tristán, quien laboraba en Univisión.