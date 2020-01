Página

1 de 4

Se confirmó la salida de conductor de ‘Hoy’

Se trata de Chano Jurado, quien se va del programa en busca de nuevos retos

Luego de las especulaciones, fue la mismísima productora del matutino la encargada de revelar la noticia

Se confirmó la salida de conductor de ‘Hoy’, Chano Jurado, quien está en busca de nuevos proyectos.

Sin lugar a dudas, a lo largo de los años, matutinos como ‘Despierta América‘, ‘Venga la Alegría’, ‘Un Nuevo Día’ y ‘Hoy’ han tenido que renovarse y ’empaparse’ de caras nuevas para no perder la popularidad que les ha valido estar tantos años en la cima del éxito por las mañanas.

Y aunque caras conocidas como las de Andrea Legarreta, Adamari López, Rashel Díaz, Francisca Lachapel y Galilea Montijo continúan vigentes, la rotación de personal también ha afectado a los shows.

Ante esto, la cuenta de Instagram de ‘Chamonic’ fue la encargada de revelar que Chano Jurado, conductor de ‘Hoy’ abandonará el programa a la brevedad.

Con una foto del presentador, ‘Chamonic’ explicó: “Confirmado, Chano Jurado …,deja el programa ‘HOY’ para buscar nuevos proyectos y tiene todo el apoyo de la productora Magda”.

Ante esto, la productora no tardó en confirmar la noticia.

“Confirmado, amiga. Él se va el 31. Quiere buscar nuevos retos y cuenta con mi apoyo absoluto”, se pudo leer.

Ante esto, más seguidores escribieron: “Magda, dame chamba en ‘Hoy'”, “unos renunciando y yo queriendo trabajar y encontrar chamba”.

Asimismo, otros especularon: “¿Y quién llega en su lugar?”, “Se dice que Mauricio Barcelata, pero se dice. Nomás se dice”.

Por su parte, Chano Jurado, el aún conductor de ‘Hoy’ mandó un mensaje de despedida en su cuenta de Twitter.

“Sí, me voy de Hoy. El 31 de enero del 2020 es mi último día. Estoy muy emocionado por los nuevos retos que se vienen. Siempre he luchado por lograr mis sueños. Estoy feliz por dejar llegar nuevos aprendizajes a mi carrera como comunicador. Me voy en excelentes términos con Magda y Andrea Rodríguez, a quienes les agradezco todo el apoyo que me han dado durante casi dos años juntos. Y como dicen, lo que viene, conviene”, se pudo leer.

¿Qué opinas de la salida de Chano del matutino?

Me despido de @programa_hoy 👋🏼 en excelentes términos con @magdaproducer & @Andy__Rodriguez NUEVOS RETOS Y APRENDIZAJES POR VENIR 👇🏼 pic.twitter.com/1pAHYupQft — Chano Jurado (@ChanoJurado) January 23, 2020

Por su parte, el programa de Suelta la Sopa se ha despedido de uno de sus integrantes y dejará una huella difícil de borrar, es por eso que le dieron una sentida despedida en su último show.

Fue precisamente la conductora Verónica Bastos quien dijo hasta luego a este programa que tras dos años, decide retirarse para emprender nuevos proyectos personales.

Sus compañeros de programa le dedicaron algunos minutos en la última transmisión y le dieron palabras de aliento y le desearon lo mejor en sus planes futuros.

Fue a través de la cuenta de Instagram del programa @sueltalasopatv donde los compañeros le dieron una cálida despedida y le entregaron un ramo.

Luego tras una breve introducción, sus amigos y compañeros le dieron unas palabras que cautivó al publico televidente, quienes no la verán más en la plantalla.

“Es un día triste, nuestra compañera Verónica Bastos, pues nos deja, ella ha decidido pues tomar diferentes rumbos, otros caminos, otros retos más en su vida profesional, obviamente le deseamos, hemos tratado de lidiar con esto todo el día, de la mejor manera de decirte adiós, pero lo cierto es que verán cositas muy lindas y la hemos pasado muy rico acá en Suelta la Sopa”,