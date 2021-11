Una persona allegada al departamento de Policía de Phoenix aseguró al portal The Sun, que el hermano de Kat Graham, de nombre Yacov Yehuda, de 48 años, estaba en su residencia junto a su amigo Michael Kisselburg , cuando de pronto un misterioso hombre toco a la puerta poco después de las dos de la madrugada.

Jacov Yehuda, de origen Israelí, quien tenía 48 años, fue asesinado a tiros junto con un amigo en plena madrugada cuando aparentemente los habrían intentado robar… Sin embargo, todo sucedió en el verano, durante el mes de julio, pero no fue hasta este mes de noviembre que The Sun informó la terrible noticia.

Yacov Yehuda, el hermano mayor de Kat Graham, actriz conocida por su papel de ‘Bonnie Bennett’ en la serie The Vampire Diaries, fue asesinado brutalmente a tiros a los 48 años de edad, según confirmó la noticia el portal ‘ The Sun ‘, que dio más detalles del difícil momento que atraviesa la bella joven.

La policía de Phoenix, Arizona, informó que durante las investigaciones arrestaron a Bryan O’Dea y Joshua Bivens como responsables de los homicidios del hermano de Kat Graham, actriz de The Vampire Diaries y su amigo; todo sucedió durante la última semana del mes de julio de 2021.

Kat Graham guardó silencio ante el asesinato de su hermano Yacov Yehuda

La trágica muerte del hermano de Kat Graham, pegó fuerte a su hermana, sin embargo, la actriz de la serie The Vampire Diaries se mantuvo callad ay en privado ella misma se encargó de los funerales y gastos ante la tragedia de Yacov Yehuda, con quien aparentemente no tendría una relación tan cercana.

La actriz, quien interpretara a ‘Bonnie Bennett’ se habría dejado ver junto a su hermano en 2011, en un video de ‘Funny or Die’ en donde la misma escribió: “Dato divertido: el chico leyendo me el Torah en el video de ‘Funny or Die’ es realmente mi hermano mayor Yacov”, aseguró en aquél año.