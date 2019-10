Página

1 de 4

Eugenio Derbez no soportó el llanto e hizo confesión a sus hijos

El popular actor se destapó en pleno reality show de su familia

Sin embargo, uno de sus hijos fue el que salió ganando

Con lágrimas en los ojos, Eugenio Derbez hizo confesión a sus hijos en plena transmisión de reality show, pero uno de sus herederos fue el que salió ganando… y confirmó las sospechas de Vadhir Derbez, mientras que Aislinn Derbez también se confesó.

Sin lugar a dudas, cada proyecto en el que participa Eugenio Derbez es garantía de polémica y muchas veces de éxito.

En esta ocasión, el carismático intérprete se montó en un intrépido viaje junto a sus hijos y esposa hacia Marruecos, donde vivieron aventuras increíbles.

TE PUEDE INTERESAR: JLo escandaliza las calles junto a su hija en sexys leggins remarcando su intimidad (FOTOS)

Sin embargo, durante el último episodio, Eugenio abrió su corazón para sus fans y le hizo una revelación a sus hijos, pero sorprendió que frente a todos Eugenio Derbez confesara que de todos sus hijos Vadhir, es el más talentoso.

Derbez comenzó con Aislinn Derbez, su hija, a quien le dijo: “Mi primer encuentro con la paternidad fue contigo y desde el primer día que te vi a los ojos encontré a mi maestra, a mi bendición. Eres más mi mamá que mi hija, pero también amo que me regañes porque me orientas, me cuidas, eres una gran maestra para mí”.

Durante ese momento, Aislinn Derbez no pudo evitar el llanto e hizo un gesto de agradecimiento hacia Eugenio.

Eugenio Derbez finalizó sus palabras con un emotivo beso en la mano de su hija.

Posteriormente, se dirigió con su hijo José Eduardo, a quien procreó con Victoria Ruffo.

“En este viaje me haz enseñado que el que más me preocupaba hoy me preocupa menos, que el que yo sentía que estaba no en el camino correcto, es el que siento más ubicado y estoy muy orgulloso de ti. Te veo feliz de quién eres y estoy muy feliz de haberte descubierto en este viaje como el gran ser humano que eres”, dijo Eugenio Derbez.

Mientras esto pasaba, José Eduardo no pudo ocultar el llanto ya que fue el hijo del comediante que menos compartió con él, ya que le quitaron la patria potestad desde pequeño.

Y el último con quien habló Eugenio Derbez fue con Vadhir, con quien se extendió un poco más y recalcó sus virtudes, dando a entender que salió ‘ganando’.

Para ver el video puede dar click aquí:

https://www.instagram.com/p/B38BCdDhidY/

“Eres el que más talento tiene de toda la familia, he aprendido a ser padre a base de trancazos y gracias por entenderme y gracias por ser quien eres y por amarme a pesar de todo”, expresó el actor.

Ante esto, Vadhir Derbez también dejó a flor de piel sus sentimientos y le respondió: “Eres un ser humano que tiene un corazón enorme y siento que aprendo mucho de ti, te agradezco que seas mi maestro en muchas cosas y te agradezco por ser mi papá y te amo mucho”.

El emotivo momento acabó con los tres hijos mayores de Eugenio Derbez con los animos desbordados y expresándolos a través de lágrimas.

Los usuarios no tardaron en hacerse presentes en los mensajes con comentarios emotivos.

“Me encantó”, “qué momento tan dulce y emotivo, gracias por dejarnos conocerlos más y vivirlos y llorar con ustedes. No necesitan ser perfectos. Tienen un papá humano, pero hermosamente noble”, “me gusta porque a veces criticamos a los artistas y se nos olvida que también tienen una vida igual que la de nosotros”, se pudo leer.