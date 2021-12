Hay una delgada línea entre ser confiada y ser arrogante, tal como dice la Dra. Leisa A. Bailey: “Tanto la persona confiada como la arrogante conoce sus áreas personales de fuerza y de habilidad. Sin embargo, a la persona confiada no se le hace difícil ver los dones y fortalezas de otras personas, mientras que la arrogante no puede hacerlo.” Así que si estás preguntándote como domar a tu demonio de la arrogancia, mira estas 10 maneras en la que puedes saber si estás siendo demasiado arrogante.

9. Admitir que no sabes demuestra que no eres arrogante

Una persona confiada no teme admitir que no sabe la respuesta y decir “lo revisaré y te digo después.” La frase no lo sé no está en el vocabulario de una persona arrogante.

10. Ser auténtica

Sonríe sinceramente. Nada inspira más admiración que una sonrisa sincera. Las personas arrogantes sonríen con sus bocas pero no con sus ojos.