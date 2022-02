3. Anotar compromisos te ayudará a mantenerte feliz

Cuando se trata de completar tus deberes, serás más eficiente si te mantienes responsable. Y para muchas de nosotras eso significa anotar las cosas que necesitamos hacer, en quién nos queremos convertir, y qué se espera nosotras. Como Psychology Today dice, de acuerdo con Beverle D. Flaxigton, consultora de empresas y autora de, Make Your SHIFT: The Five Most Powerful Moves You Can Make to Get Where YOU Want to Go: “Algunas veces cargamos cosas negativas o procrastinamos simplemente porque estamos haciendo un trabajo que odiamos y no podemos ver a dónde nos estamos dirigiendo. Tómate un tiempo para escribir tu visión y luego comprométete a trabajar para lograr ésta. Mantenla enfrente de ti en un lugar visible y notable. Recuerda que donde estás ahora no es necesariamente donde estarás a largo plazo. Haz de esto un trampolín, y sé tan positiva y comprometida tanto como te sea posible para que sea un buen paso”.