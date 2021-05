Jorge Ramos se confesó respecto a su identidad binacional y admitió que le dicen “traidor por haberse ido” de México

“En Estados Unidos otros no acaban de aceptarme y me dicen que me regrese por donde vine”, indicó el periodista

El mexicano también dijo que se había convertido en inmigrante porque no le había quedado otra opción En su más reciente columna titulada “Por un abrazo de mamá”, el periodista mexicanos Jorge Ramos admitió que debido a su “identidad binacional” muchos le decían “traidor y que ya no es mexicano” por haber emigrado hace casi 4 décadas a Estados Unidos. El inmigrante, periodista y conductor del Noticiero Univision y Al Punto, como él mismo se describe, suele escribir una columna semanal en más de 40 diarios del mundo, entre ellos el New York Times. Jorge Ramos admitió que le dicen “traidor” “Tenemos que enfrentar los retos a nuestra identidad binacional; en México algunos me dicen que soy un traidor por haberme ido y que ya no soy mexicano. Mientras, en Estados Unidos, otros no acaban de aceptarme y me dicen que me regrese por donde vine”, admitió el periodista. La confesión de Jorge Ramos salió a colación luego de que contó en su columna del 7 de mayo que viajó a México a visitar a su madre de 87 años después de más de un año sin poder verla debido a la pandemia del coronavirus.

“Nunca dije: ‘De grande quiero ser un inmigrante’” En un escrito que más que un relato pareció una confesión en defensa propia, Jorge Ramos aseguró que nunca quiso ser un inmigrante. “Nunca le dije: “Mamá, de grande quiero ser un inmigrante”. Yo quería ser futbolista o rockero. Uno no se convierte en inmigrante porque quiere sino porque no te queda otra opción”, subrayó el periodista de 63 años. “Ella entendió perfectamente cuando le dije que había quemado las naves y que me tenía que ir del país”, dijo Ramos quien además aseguró que irse significaba padecer una angustia permanente.

El periodista indicó que vivía con nostalgia Ramos recordó que desde que emigró a Estados Unidos en 1983 visitaba México varias veces al año y que a su juicio, regresar a su país era una especie de ritual para recuperar “un poquito del México que perdí y los años que me faltaron con ella, con mi familia y amigos”. “Para los que nunca se han ido es difícil entender el vacío y la nostalgia que padecemos los que nos fuimos. Quienes estamos fuera de nuestro país de origen, vivimos en una angustia permanente de que alguien se enferme, sufra un accidente o se contagie de covid y no podamos regresar a tiempo”.

Además habló sobre la vacuna que tanto él como su madre habían recibido Ramos indicó que desde marzo no viajaba a México por temor a contagiar accidentalmente a su madre y que esperó a que ambos recibieran las dos dosis de la vacuna antes de propiciar el esperado encuentro. “Dejamos que pasaran dos semanas más para estar bien protegidos y me subí al primer avión desde Miami”, dijo el inmigrante. El inmigrante mexicano resaltó que aunque la campaña de vacunación contra el COVID-19 en México ha sido muy lenta, agradecía que su madre estuviera entre los 12,7 millones de personas que habían recibido las dos dosis de la vacuna.

Ramos esperó a que su madre se pusiera una mascarilla El periodista dijo que a pesar de estar vacunados debía tomar todas las precauciones posibles y que había usado dos mascarillas, incluyendo una N95, para evitar algún contagio. "Sin tocarla, le pedí que se pusiera una mascarilla. Dio unos pasitos hacia atrás, tomó de una repisa un lindo cubrebocas con motivos mexicanos y se lo puso con dificultad".

Jorge Ramos confiesa que rompió a llorar La confesión de Ramos no fue solo lo que pensaban sobre él en México, sino también lo que hizo cuando por fin pudo abrazar a su madre, agradecido de haber llegado a tiempo a su casa, a diferencia de un amigo que no pudo despedirse de su madre tras perderla por el virus. "Por fin, la abracé. Largo. Sin soltarnos. Había llegado a tiempo a casa. Sentí su cuerpo, casi temblando. Pasó sus dos brazos sobre mi cuello y me dijo detrás del oído: 'Ay mi niño'. Y rompí a llorar", aseguró.

Jorge Ramos habla de cómo llegó a EEUU con su visa de estudiante y sus condiciones de ‘pobreza’ Jorge Ramos inmigrante? El periodista Jorge Ramos es constantemente criticado por la gente que considera que el novio de Chiqui Delgado gusta de tomar ‘protagonismo’ gracias a los indocumentados, de quienes constantemente habla en su acontecer diario y según sus palabras ‘ayuda’ para su condición en EEUU. Ahora surge un video en donde habla de su estado como ‘inmigrante’. A través de YouTube, en un video de hace dos años, en el canal de Univisión Noticias se puede ver cómo el periodista supo contar un poco de su historia cuando era joven y llegó a EEUU como inmigrante según sus palabras y la manera en que tuvo que vivir como estudiante.

Jorge Ramos de joven “Cuando yo vine con una visa de estudiante en 1983, nunca pasé por ningún tipo de miedo o ansiedad”, comenzó diciendo el periodista recordando su situación de inmigrante cuando llegó a EEUU para estudiar en la Universidad de los Ángeles, California, la cual visitó. “Yo solía caminar por este campus hace 35 años y me recuerda que vivía en una casa que llamábamos, ‘La Casa Rosada’ por el color, pero ella ya no está aquí, pero pagábamos cinco dólares la noche”, comentó le periodista mientras comparte una foto antigua sobre su juventud.

Las condiciones en que vivió el periodista fueron sorpresivas Al llegar a EEUU con su visa de estudiante, Jorge Ramos aseguró que no le fue tan fácil adaptarse, aunque no tuvo ni miedo ni ansiedad por las cosas que vivió: “No podíamos usar la cocina (en la casa Rosada) y entonces nos vimos en la necesidad de cocinar dentro del clóset”, narró. Aunque no especificó las razones del por qué no podía cocinar en esa área de La Casa Rosada, en la que tenía que pagar cinco dólares la hora, Jorge Ramos dijo que se alimentaba de cosas básicas como arroz y todo tipo de cosas que no requerían mucho tiempo ni gasto, dando a entender que no tenía mucho dinero del que disponer.

'La Casa Rosada' en la que vivió lo preparó para lo que venía En los años 80, cuando Jorge Ramos llegó como 'inmigrante' con visa de estudiante a EEUU, el periodista se vio preparado para lo que tendría que enfrentar, según comentó, porque en la llamada 'Casa Rosada', convivió con muchos estudiantes extranjeros con vidas complicadas: "Esa Casa Rosada me preparó muy bien para el futuro, conocí gente de todo el mundo, de Pakistán, de Corea del Sur, de Irán, de Brasil y de hecho fue en esa casa donde comencé mi experiencia americana", aseguró el periodista mientras recorría el campus de su antigua Universidad en Los Ángeles.

¿Pero la gente considera que Jorge Ramos no es inmigrante? El periodista constantemente lucha por dar a conocer la verdad sobre los temas de inmigrantes y es conocido por hacer preguntas ásperas a los presidentes y sobretodo a funcionarios del Gobierno de EEUU, como sus encuentros polémicos contra Trump, Obama, AMLO, e incluso Nicolás Maduro. Pero la gente no opina que el periodista sea inmigrante y mucho menos que haya batallado en su vida para llegar a EEUU: “Jorge Ramos no es como uno de nosotros porque no cruzó como la gente inmigrante, los padres son de dinero por eso le sacaron visa y vino a la universidad. No sabe como es empezar desde cero, es latino nomas con dinero”, aseguró una mujer en el video de Univisión Noticias.