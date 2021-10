Aseguran que conductores de Suelta la Sopa andan buscando trabajo

Durante una transmisión de Chisme No Like, el periodista argentino Javier Ceriani aseguró que los presentadores del show de Telemundo están llamando a todas las cadenas de televisión y radio dentro y fuera del país en busca de empleo. “Andan desesperados”, dijo.

Despido de La Venenosa

Hace casi un año se desató gran polémica cuando Suelta la Sopa decidió sacar de su equipo de presentadores a Carolina Sandoval; pero Ceriani se dio a la tarea de recuperar las declaraciones que Jorge Bernal ofreció en aquel momento. Según Bernal, la salida de su compañera no incidiría en el rating del programa.

Esta no fue la única llamativa declaración del presentador. Chisme No Like destacó una reciente en la que Bernal pide en medio del programa que les consideren a él y a sus compañeros como participantes en el reality show La Casa de los Famosos. Lo que pudo haber sido un comentario jocoso, al parecer dejó entrever la necesidad de conseguir un empleo rápidamente.