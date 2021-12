Todas sabemos que enviar mensajes de textos y manejar es un NO definitivo, pero incluso usar tu teléfono con un dispositivo de manos libres significa que no estás completamente concentrada en la carretera. Esto te hace más propensa a manejar de forma equivocada, y sin querer hacerlo, irritas a otros conductores y al mismo tiempo te pones en peligro.

Se considerada mientras manejas tu carro

Es fácil olvidar que todos esos otros vehículos tienen personas iguales a ti dentro de ellos. Trata a los otros carros de la misma forma en que tratas a los peatones en las aceras. Cambiar de carril frecuentemente a exceso de velocidad, y atravesarse en el carril de otro conductor sin poner luces causando que frene de golpe, son las dos quejas más populares con respecto a conductores agresivos. Usa tus direccionales y no frenes de golpe. No suenes la bocina a menos que sea absolutamente necesario y no uses el gesto de “lo siento” cuando te equivoques. Esto no hace falta mencionarlo, pero nunca, nunca uses el gesto con “C-te” cuando alguien te moleste. Deja que los carros entren a tu carril cuando el tráfico esté intenso, y asegúrate de dejar pasar a los conductores que hacen lo mismo por ti.