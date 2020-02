View this post on Instagram

Breaking News!! Embarazos de Impacto!!! Ambas Presentadoras están Embarazadas!!! @pamelasilvatv @michellegalvantv Y se Tomarán Licencia al mismo Tiempo!!! En el caso de Pamela Silva Conde, su matrimonio no estaría en su mejor momento y tienen un contrato pre- nupcial si se divorcia !!! Quien las Reemplazará? @primerimpacto @uninoticias