Dice que ella no tiene manos prietas, horribles ni nacas

Su comentario causa indignación entre la población

Su compañero se ríe de lo que ella dijo al aire

Vaya caja de pandora que ha abierto una de las conductoras de la cadena de Multimedios Televisión de la ciudad de Monterrey, en el norteño estado de Nuevo León, fronterizo con Estados Unidos, al hacer un comentario que es catalogado por muchos como de racista.

Fue recientemente que se ha viralizado el video donde la conductora de Telediario Vespertino, María Julia Lafuente, ha causado polémica, enojo e indignación entre la población al usar palabras como “prietas, horribles, nacas”.

Este comentario lo hizo en una trasmisión en vivo durante tu noticiero y ha dejado con la boca abierta a propios y extraños, ya que esa cadena de televisión es una de las más vistas en esa ciudad.

Esta información fue recabada de datos que se encuentra en la página de Vanguardia. La polémica se suscitó al parecer luego que ella apareciera en una imagen fotoshopeada (meme) al lado del futbolista holandés Vincent Janssen, del equipo Rayados de Monterrey. En la imagen origina, aparece una mujer al lado del famoso jugador, pero en la postal modificada le pusieron la cara de la conductora.

Fue entonces que la conductora respondió de manera defensiva hacia algunas críticas por la imagen, por lo que de inmediato se le escuchó decir de manera textual en plena trasmisión en vivo las palabras que resultaron ofensivas para muchos.

“Tienen que respetar a uno, ¿Porqué no me lo dicen cara a cara?, porque miren, le sacan (miedo)… y luego miren las manos nos las tengo así prietas, horribles, nacas, eh, eso no las tengo”.

Este comentario provocó risas de uno de sus compañeros conductores (Luis Carlos Ortiz) que luego le contestó: “Se ve que no tenía frío”.

Pero el público no le perdonó el comentario a María Julia Lafuente y de inmediato en redes sociales fue bautizada como Lady manos pritetas.

Luego de su comentario, a la conductora no le quedó más que dar un comunicado a través del mismo programa, que de inmediato subió a su cuenta personal de @licmariajulia.

“Sé que está esperando esto, en la vida hay aciertos y desaciertos, pero siempre a usted le he hablado de frente, con la verdad absoluta, transparente y sin tapujos, eso nos caracteriza”.

“Soy una mujer que me precio de tener valores, inculcados por mis padres, mi vida laboral y personal, busco conducirla por ese camino, ayer, al calor de una charla, como las que seguido tenemos en este espacio, cometí un error, más allá de que mi persona, ha sido objeto de burlas en redes sociales de forma continua”.

“Nobleza obliga, y por eso hoy quiero ofrecer una disculpa a esta mujer que no conozco y dañé sin dolo alguno. Mis comentarios fueron desafortunados, y por eso estoy aquí, hoy, dando la cara de frente a nombre propio, gracias como siempre por su atención y preferencia, a lo que sigue y hemos hecho por más de 43 años, aquí en esta empresa, a informar, adelante”.

#Viral: La presentadora del noticiario de mediodía de Telediario Monterrey, María Julia Lafuente, causó polémica en redes sociales por un comentario al cual calificaron como racista y clasistahttps://t.co/7xWfzz6j98 — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) January 17, 2020

Y los usuarios le comentaron: “Se le cayó el negocio televisivo…..racista clasista…..ya no te verán las señoras morenas”, “Aaayy señoraaaa burla es la que usted hizo!! Que piensa que cuál es su público??? que Multimedios se ve en Europa? Asía? o donde?? Su empresa va dirigida a las zonas más marginadas de Monterrey y todo México”, “Esa María Julia es la principal naca, como se atreve a insultar a una señora humilde que no conoce”.