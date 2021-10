A nivel internacional., octubre es reconocido como el mes de la lucha contra el cáncer de mama, y fue precisamente en los primeros días de este mes que la presentadora de televisión, quien también se dedica al stand up, decidió compartir esta noticia.

“Esta vez me tocó a mí”

De frente a la cámara, la conductora mexicana Verónica Toussaint reveló que ahora le ‘tocó a ella’: “Hace más de un mes me detectaron cáncer de mama y hoy decido compartirlo aquí con ustedes en este foro con mis ‘chuladas’ (refiriéndose a sus compañeras)”.

“Es un proceso muy intenso para mí, y sobre todo para los que me rodean y me quieren cerquita, pero confío en la ciencia y confío en los tratamientos que desde hace unas semanas ya me estoy haciendo para que este periodo pase pronto y de la mejor manera”.